La Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Algeciras (Apymeal) ha hecho público esa semana un informe que revela que un tercio de los locales del centro de la ciudad están vacíos. Está claro que la época gloriosa de Almacenes Mérida, Galerías Villanueva, Tejidos Martín o Ecoprix ya pasó a la historia y que el centro comenzó a decaer antes de que hace casi cuatro años Zara anunciase su marcha al centro comercial Puerta Europa.

Ante la falta de grandes cadenas que atraigan a más gente al centro de la ciudad, Apymeal y tiendas ya históricas que se mantienen abiertas contra viento y marea sostienen a un comercio que por la mañana sí tiene algo de clientela, pero que por la tarde, especialmente en verano, apenas atienden a algún cliente.

Con campañas de fidelización y amenización del centro en fechas señaladas, la asociación que engloba al comercio del centro ha podido mantener a un cliente fiel y que sigue confiando en un servicio personalizado en contraposición de las grandes cadenas o la venta online, que tanto daño le ha hecho. Pero el impulso de Apymeal, que con la realización de este inventario también se pone a disposición de los interesados en abrir un negocio para ejercer de intermediario, no es suficiente. Hay propietarios a los que no les importa tener su local cerrado. Hace unos días me contaron el ejemplo de una zapatería que ha cambiado de ubicación sin que el dueño del inmueble se inmutase lo más mínimo al ver que la tienda se iba a quedar vacía.

Ante esta situación, en la que un día abre una tienda pero poco después cierra otra, se echa en falta una mayor implicación de la Administración. Dudo que exista algún mecanismo para obligar a los propietarios de locales a alquilarlos en un espacio de tiempo determinado, pero sí se podrían incentivar las nuevas aperturas con algún tipo de bonificación en las tasas e impuestos. Las ayudas también podrían llegar desde administraciones superiores, como el Gobierno o la Junta. De hecho, en algunas comunidades se han puesto en marcha este tipo de campañas para reactivar el comercio minorista de proximidad, amenazado por los centros comerciales e internet.

A pesar de este panorama, en Algeciras hay comercios que gozan de una excelente salud. Aunque desde la calle Ancha hasta la calle Tarifa se pueden contar muchos locales cerrados, los que están abiertos lo hacen con la mayor profesionalidad y con el reconocimiento de su clientela.