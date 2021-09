El asunto Finlandia

Recuerdo cuando en mi adolescencia iba con mis padres a La Línea y parábamos en lo que es hoy el Bar Finlandia (otras veces en el Blanco y Negro) que entonces se llamaba Suomi baari (lo mismo, pero sin traducir). Y quién me iba a decir a mí que, muchos años después y según una curiosa teoría conspiranoide, ¡todas esas visitas resultaron ficticias y aquello sería la manifestación de una gran mentira!

El origen de mi rotunda afirmación es una teoría que afirma que Finlandia no existe porque a ver, ¿quién conoce a algún finés? Así, sin más, nada de "puede que..." o "quizás es que..."; no, sencillamente es una invención. Pero no una invención al modo de Australia para los terraplanistas (recordemos, para ellos Australia nunca ha existido y los australianos son actores contratados para hacernos creer que sí, vaya usted a saber con qué oscuros y ominosos fines). Esta es más elaborada.

La idea es que tras la II Guerra Mundial, Japón y la URSS crearon Finlandia para que Japón pudiera pescar en el mar que está en lo que se supone que es el país sin quejas ambientalistas ni repercusiones para después mandar todo ese pescado por el ferrocarril Transiberiano (la verdadera razón por la que se construyó) "desde la costa oriental rusa hasta Japón disfrazado de productos Nokia". "Por eso Nokia -afirman- es la empresa finlandesa más exitosa y por eso Japón es el mayor importador de productos Nokia, a pesar de que muy pocos japoneses usan esa marca"

El autor de la teoría, un tal Jack, jura y perjura que lo soltó como una broma en Reddit, donde a lo que se ve cualquier chorrada tiene cabida aunque sea más grande que la propia Finlandia. El problema con estas cosas es que es muy difícil hacer ver la intención humorística en Internet, tanto que hasta se ha formulado una Ley, la de Poe, que dice que "si no se utiliza una demostración obvia de la intención humorística del texto, es imposible crear una parodia del fundamentalismo que no se confunda con fundamentalismo real". Al final, al tal Jack llegaron a amenazarlo de muerte porque intentó desacreditar definitivamente su broma.

Así pues, si cosas como esta son creídas hasta llegar a matar por ellas por gente ávida de que se les diga quién es el enemigo, ¿cómo no van a creer a tantos próceres de la patria cuando hacen del insulto un arte, del señalamiento un estilo de vida y del bulo un sacramento?

Aunque, bien pensado, si Finlandia no existe cobra sentido el 6-0 que España, la futbolera, también en La Línea, le endosó el 15 de octubre del 69 a una selección de Finlandia formada sin duda por pescadores, mecánicos navales y hasta quizás protésicos dentales que pasaban por ahí a comprar nokiedades varias.