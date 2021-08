Tradiciones multinivel

Zapatero se inventó aquella majadería de la "nación de naciones", ahora alguien en el PSOE se ha sacado de la chistera lo de la España "multinivel". No hace falta ser mal pensado para darse cuenta que sí hay varios niveles, en el escalón alto se situará Cataluña , con estos juegos de magia nos preparan para aceptar el atropello. España es el ámbito donde se desarrolla la democracia basada en la igualdad de todos los españoles, no puede haber varios niveles, no existe la "España multinivel" porque sería imponernos a todos los privilegios de unos pocos, dos millones de catalanes independentistas frente a 45 millones de españoles. Así que como dijo Lola Flores "no lo premita Dios".

La última patochada es la tasa sobre Madrid, locura del presidente de la Comunidad Valenciana que ha contado con el apoyo del ministro más dicharachero, el de Seguridad Social, que más que un ministro parece un tertuliano por la cantidad de majaderías que dice . Si se pusiera una tasa para compensar al resto de España por la capitalidad de Madrid podríamos seguir hasta el infinito y más allá: una tasa a la ciudad de Valencia que compense al resto de valencianos, una a la ciudad de Sevilla que nos compense al resto de los andaluces, una tasa a las capitales provinciales que compense al resto de vecinos de la provincia e incluso, por qué no, una tasa a los vecinos del núcleo urbano de Jerez que compense a los de las pedanías. Bien distinto es que se acuerde una armonización fiscal que impida el efecto aspiradora que ejerce Madrid al haber eliminado el impuesto de sucesiones y el de patrimonio, patriotas de pacotilla que insultan a todos los españoles al provocar la desigualdad entre los ciudadanos a base de privilegiar a los grandes propietarios que trasladan sus residencias a Madrid para huir de pagar impuestos, para después financiar a Vox. Lo sensato es armonizar los impuestos, acabar con la mentira de la curva de Laffer, aquella idea que se ha demostrado mentira.

El patriotismo de verdad consiste en financiar los servicios públicos, en atender las necesidades de quienes más necesitan del Estado, en una fiscalidad progresiva por la que se tome de cada uno según sus posibilidades y se le dé a cada cual según sus necesidades, axioma del viejo marxismo que cada día está más entrado en razón. Incluso se podrían trasladar las sedes de algunas instituciones: el Senado a Barcelona, el Parlamento de Andalucía a Cádiz. Mientras, los patriotas de chichinabo en la barrera de la plaza de toros de El Puerto viendo el enésimo gatillazo de Morante o persiguiendo a los niños acogidos. En los toros un aforo del 50% mientras en el Trofeo Carranza del 25%, en la Junta son tradicionalistas.