El proyecto de enlace fijo en el estrecho de Gibraltar es un tema recurrente en los últimos años que ha recibido importantes aportaciones financieras desde los presupuestos públicos españoles. Esta semana, el ministro español de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha vuelto a trasladar a Marruecos el interés de España en el proyecto de enlace fijo en el estrecho. En teoría, la idea de partida es intachable. El proyecto podría representar una excelente oportunidad para el desarrollo económico y social de ambas orillas del estrecho, ofreciendo una coyuntura única de crecimiento integrado para toda la zona. Se ha defendido que esta infraestructura permitiría constituirse en un eslabón esencial de la red de transporte euromediterránea y que facilitaría los flujos de pasajeros, mercancías y servicios a ambos lados del Estrecho.

Sin embargo, a mí me surgen muchas dudas en lo que se refiere la conexión española. Una vez que el túnel atraviese el estrecho, ¿dónde conducirá la infraestructura en España? Lo cierto es que todo parece indicar que a ninguna parte. El mapa que he podido consultar en la web de la empresa pública para la realización de estudios sobre una comunicación fija (SECEGSA) sitúa la terminal norte en un punto indeterminado de Tarifa que no tiene ninguna conexión con la red de infraestructuras de la península. En todo caso, si conectara con la red ferroviaria, no es necesario recordar que se trata de vía férrea decimonónica, que no es de doble vía, no electrificada en todo su trayecto y que a pesar de las numerosas promesas (muy abundantes en períodos electorales) es evidente que hace falta una importante inversión y planificación para integrarla en los corredores ferroviarios europeos. Y realmente soy muy escéptico de que exista una voluntad política real para llevarlo a cabo. Las prioridades nacionales están muy lejos de aquí.

En la orilla sur, la situación es absolutamente diferente. El gobierno de Marruecos ha hecho una fuerte apuesta en el desarrollo de la zona y en la actualidad Tánger (posible terminal sur) está conectada con Rabat y con la capital económica del país, Casablanca, mediante un moderno y eficiente tren de alta velocidad. La creación de zonas de fiscalidad especial en el antes deprimido territorio del norte marroquí ha atraído a numerosas empresas e inversiones extranjeras. Y Tánger Med ha alcanzado niveles de actividad que superan al puerto de Algeciras.

Al-Idrissi cartógrafo almorávide del siglo XII (natural de Ceuta, por cierto) realizó un planisferio extraordinariamente preciso donde norte y sur estaban invertidos en relación con los criterios geográficos actuales. Lo cierto es que la realidad política y económica actual emplazan el norte y el sur en las coordenadas invertidas de Al-Idrissi.