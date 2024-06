En ciertos sectores de nuestra sociedad, el concepto mena -Menores Extranjeros No Acompañados- ha adquirido una connotación negativa que deshumaniza a los menores, convirtiéndolos en un colectivo uniforme sobre el que es fácil lanzar mensajes de odio basados en bulos y noticias falsas.

Y es que, con independencia del concepto que podamos tener del concepto inmigración, existe una conciencia generalizada de que esta debe ser controlada y contraria a la inmigración irregular.

Y no es este el objeto de análisis de este artículo, sino de los menores extranjeros que llegan a nuestro país, abandonando sus familias, huyendo de situaciones de pobreza, conflictos armados y en busca de oportunidades de las que carecen en sus países de origen. Y estos son niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que llegan a España sin ayuda ni cuidado de un adulto. Y a pesar de su corta edad, recorren las mismas rutas migratorias que las personas adultas y se enfrentan a múltiples violaciones de sus derechos en travesías que, en algunos casos, pueden durar meses e incluso años.

En estos tiempos de discursos que responsabilizan a colectivos y grupos en situación de mayor vulnerabilidad de los problemas sociales, es más necesario que nunca recordar la importancia de brindar especial protección a los menores de edad.

Los bulos que se vienen lanzando sobre ellos son de muy variado tipo. Uno de ellos es el propalar que “no quieren trabajar”. Y ello no es cierto, ya que la mayoría de los que se hallan tutelados en Centros de las Comunidades autónomas, demandan que se les otorgue un permiso de trabajo desde los 16 años.

Nuestro país realiza una inversión en familia e infancia muy por debajo de la media de la Unión Europea: tan solo un 1,3% del PIB, a pesar de tener una tasa de pobreza infantil del 27,4%

“Suponen una carga para el Estado”. Es otro de los bulos. Y es injusta esta aseveración, ya que el Estado tiene la obligación legal de respetar, proteger y garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes aplicando el principio de no discriminación. Y según datos recientes de Unicef, nuestro país realiza una inversión en familia e infancia muy por debajo de la media de la Unión Europea: tan solo un 1,3% del PIB, a pesar de tener una tasa de pobreza infantil del 27,4%.

Delincuencia

El bulo más llamativo y que trata de utilizarse la palabra mena en tono despectivo, es el que pone el acento en que “son delincuentes”. Y cada vez que se abre un centro para acoger a estos menores, por determinados grupos ya citados, se hace alusión a que la zona de ubicación estará en peligro, por cobijar a estos menores. Y las estadísticas demuestran lo contrario. Datos del Ministerio de Interior reflejan la falta de identificación de mena y delincuencia.

Recientemente, la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha condenado a pena de prisión y expulsión de las Fuerzas de Seguridad del Estado a uno de sus miembros por difundir noticias falsas contra menores marroquíes no acompañados en su cuenta de X (antes Twitter) y que tenía animadversión y rechazo a los inmigrantes de origen marroquí, especialmente a los menores no acompañados.

Merecen todo nuestro acompañamiento, comprensión y apoyo, y el de las autoridades que los tutelan

El texto que difundió este individuo decía: "Aquí tenéis el vídeo del mena marroquí de C. de Mar (Canet de Mar), a esos que le vamos a dar la paguita hasta los 23 años, los niños de Pedrito Piscinas”. Incluía un vídeo de 45 segundos, donde se veía cómo un hombre joven golpeaba y daba patadas en la cabeza a una mujer, tratando de quitarle los pantalones y arrastrándola por el suelo. Trataba de hacer ver que era un mena. El vídeo -visualizado en 21.900 ocasiones- se grabó en República Popular China y no tenía relación alguna con Canet de Mar, ni con menor no acompañado alguno.

Las noticias falsas o fake news son comunes en internet y suelen aprovechar incidentes actuales, presentando material audiovisual que aparenta estar relacionado. En este caso, con la difusión del texto y del impactante vídeo, el acusado pretendía, con desprecio manifiesto a la verdad y de forma masiva e indiscriminada entre los usuarios de X, asociar el contenido del vídeo con una presunta violación ocurrida en Canet de Mar, cometida supuestamente por menores marroquíes años atrás. Todo ello con el fin de difamar injustamente a estos menores, asociándoles de forma generalizada con actos violentos y agresiones sexuales.

Los menas, como menores que son viven, piensan y actúan como cualquier adolescente. Con el añadido de estar padeciendo el shock del tránsito migratorio, digiriendo el abandono de su hogar y enfrentándose a un presente y un futuro inciertos en una sociedad que no conocen. Merecen todo nuestro acompañamiento, comprensión y apoyo, y el de las autoridades que los tutelan.