La crisis del PSOE de Andalucía supera a la persona de Juan Espadas, proviene de la pérdida del Gobierno de la Junta en diciembre de 2018 y se agrava con las elecciones municipales de 2023, en las que los candidatos sufrieron el rechazo que generaba Pedro Sánchez, pero ni el líder ni su dirección son ajenos a la cuarta derrota consecutiva de los socialistas en la comunidad. El relevo de la dirección no asegura un cambio de tendencia, pero su permanencia transmitiría a los ciudadanos, tal como trata de demostrar Juan Espadas, que el PSOE está contento con estos resultados. Sólo él y quienes le dibujan los mapas y le echan las cuentas creen que Juanma Moreno ha comenzado un declive que le llevará más pronto que tarde a una derrota electoral.

No hay nada así a la vista, es más, de seguir la tendencia, Andalucía se convertirá en un granero de los partidos del centro y las derechas aunque su población se autoubique en el centro izquierda. Si observan lo que ocurre en países como Francia, Alemania y Polonia, tres de los cinco grandes de Europa, verán que la alternativa al centro derecha tradicional ya no es la izquierda, sino la extrema derecha. Enmanuel Macron, Ursula von der Leyen y Donald Tusk son hoy la mejor garantía democrática de sus respectivos países, y en esa línea es donde quiere jugar Juanma Moreno. La vieja dinámica que impedía que a un gobierno de izquierda le sucediese otro más de izquierdas o al contrario ha dejado de funcionar como axioma, es posible, en Francia lo es y en Italia lo ha sido.

El peso de la responsabilidad que conlleva el cargo de Juan Espadas es mayúsculo, porque Andalucía no es Aragón ni La Rioja ni Extremadura, regiones con las que se ha querido comparar este lunes para endulzar la derrota del domingo. Andalucía envía a 61 diputados al Congreso en cada elección y sin una mejoría, el PSOE no podrá ganar unas generales en España. Ese cálculo lo tienen bien aprendido Pedro Sánchez y Ferraz: si Andalucía no tira, no repetirán legislatura.

Por esto último Espadas será relevado sin que ello suponga un veredicto de culpabilidad, es más, el comportamiento electoral de los votantes progresistas en Andalucía tiene mucho que ver con la buena salud electoral del partido a nivel nacional, pero lo que nunca había ocurrido es que en el sur los resultados siempre fueran peores para el PSOE que en la media del país.