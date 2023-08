Tendría yo por entonces unos 15 años. Todavía no estaba El Corte Inglés en Algeciras, así que fuimos al de Marbella para hacer unas compras. Mi madre dijo que iba a mirar ropa en la sección Joven Ella y yo me eché a reír. “¿De qué te ríes? Yo soy joven”. Y la mujer llevaba razón porque tenía 37 años y tres hijos en el mundo, uno de ellos en plena edad del pavo.

Los tiempos han cambiado y hoy en día no es habitual que una mujer con 37 años tenga ya tres hijos criados. Sirva como ejemplo que yo con esa edad fui padre por primera vez y muchos de mis amigos que rozan la cuarentena aún no lo han sido. Tampoco es que nos lo pongan muy fácil. Las bajas por maternidad o paternidad están en las 16 semanas, que se pueden estirar un poco agregando el permiso por lactancia, vacaciones y días libres pendientes. Pero siguen siendo insuficientes porque se recomienda lactancia exclusiva hasta los seis meses de vida. Para muchas madres es un calvario dejar a su bebé de cuatro meses en casa e irse a trabajar después de no haberse despegado ni un momento de él.

Si una pareja quiere meter a su hijo en una guardería pública y ambos trabajan deberán pagar casi 300 euros al mes al no tener ningún tipo de bonificación. De esta manera se produce la paradoja de que en muchos casos es más barato optar por una guardería privada que por una pública.

Las ayudas para madres trabajadoras se reducen a 100 euros al mes durante los tres primeros años de vida, cantidad que llega para pagar pañales. Si hablamos de lactancia con leche de fórmula, la cantidad se queda incluso corta porque los precios de las latas están por las nubes. En el caso de familias monoparentales o que se encuentren en riesgo de exclusión social sí existen ayudas, pero se echan en falta medidas para poder conciliar en el caso de que los dos progenitores trabajen.

Estos factores hacen que nos lo pensemos cada vez más a la hora de tener un hijo. La cifra de nacimientos ha bajado en los últimos años de manera considerable entre los 25 y los 39 años y en la provincia de Cádiz las madres lo son cada vez más tarde, con un aumento de la natalidad de un 21% entre los 40 y 44 años, según los datos del Instituto Nacional de Estadística de los primeros cinco meses de 2023. Que se sigue siendo joven con esa edad, porque los 40 de ahora son los 30 de antes. Pero cuando un adolescente suelte una carcajada porque su madre pretenda buscar ropa en la sección Joven Ella, lo hará con razón.