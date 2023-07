El pasado miércoles por la tarde recibía un mensaje de whatsapp demoledor. Mi hermana me enviaba una reseña de prensa donde aparecía la noticia de la muerte de Javier Muñoz: “¿Sabes algo de esto?”. “¡No puede ser!”, le contestaba. Ambas estábamos sobrecogidas y no dábamos crédito. En una de las calles del centro de Algeciras, Javier perdía la vida sin que los médicos que le atendieron pudieran hacer nada por salvarlo.

Conocía a Javier desde hacía muchos años, ya que era padre de dos de mis antiguos alumnos, Silvia y Dani. Junto a su mujer y sus hijos han sido una de esas familias que, como profesora en los Salesianos durante tantos años, siempre he recordado con mucho cariño. Magníficos padres de dos hijos estupendos, que me consta, están hoy destrozados por su marcha al igual que su mujer, y toda su familia. Vaya en estas palabras también un recuerdo cariñoso para Sergio y Sara, sus sobrinos, y también queridos antiguos alumnos.

Mi relación continuó con el tiempo por mis actividades como presidenta de Diverciencia hasta el pasado junio de 2022. Javier, funcionario de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras, dirigía el Centro Documental José Luis Cano y fue el aliado perfecto de muchas de esas actividades.

Siempre amable, con él todo era fácil. Nunca una mala cara cuando nuestras conferencias inaugurales se alargaban más de lo previsto y nos pasábamos de la hora de cierre del Centro. Al contrario, el “no te preocupes”, al disculparme por lo tarde que habíamos terminado, era su frase de despedida cuando, pasadas ya la nueve de la noche, salíamos del Centro con el ponente.

Las exposiciones de naturaleza de Diverciencia, con once ediciones ya, no habrían salido adelante sin su ayuda. Nos ha preparado de forma impecable nuestras ruedas de prensa en ese espacio municipal cuidando hasta el más mínimo detalle. No se le escapaba nada y todo lo hacia con una amabilidad y un cariño que hoy, muy triste por su marcha, quiero reconocer públicamente.

Javier, la Asociación Amigos de la Ciencia de Algeciras te debe mucho. Has sido una persona entrañable para todos los que te hemos tratado, también para mi hermana Concha, que como delegada Territorial del Colegio Oficial de Médicos de Cádiz contó contigo para todo lo que ha organizado en el Centro Documental.

Hablando con Silvia, muy tristes las dos y a pocas horas de tu partida, le comentaba lo orgullosos que debían sentirse, tanto ella como Dani, por haberte tenido como padre. Que la tierra te sea leve, amigo. Tu recuerdo se queda con todos los que hemos tenido la suerte de conocerte.