La elecciones al Parlamento Europeo se celebrarán del 6 al 9 de junio de 2024, esto es, apenas quedan tres meses para la cita electoral que iniciará un nuevo ciclo político en la Unión Europea con la designación de una nueva Comisión que deberá ser elegida respetando los equilibrios y proporciones de los resultados electorales. Serán las primeras elecciones europeas en la que no participará la población de Gibraltar y sin embargo tienen una gran significación. Ciertamente, el gran interrogante es si antes de la citada fecha la Comisión y el Reino Unido serán capaces de cerrar el proceso negociador en relación con el nuevo estatuto europeo de Gibraltar después del Brexit ya que el tratado deberá ser ratificado tanto por el parlamento británico y como por el parlamento europeo. No queda mucho tiempo.

La verdad es que la situación de interinidad en los controles de la Verja/frontera no se puede mantener indefinidamente y las incertidumbres sobre el resultado del proceso negociador no son en absoluto positivas. Se detecta en muchos ambientes y sectores afectados por la situación un gran hartazgo y cansancio. Por supuesto que no sería una tragedia si no se lograra cerrar el tratado antes de las elecciones europeas en cuanto que no sería bueno precipitarse en un acuerdo no suficientemente madurado y aceptable para todas las partes, pero obviamente implicaría esperar a la formación de una nueva Comisión y dejar el tiempo suficiente para que empezar a trabajar.

En este contexto, no sé interpretar adecuadamente la demora en el nombramiento del delegado especial de Asuntos Exteriores para el Campo de Gibraltar, cargo vacante desde que su anterior titular, Juan José Sanz, fue designado embajador de España en Serbia a finales del año pasado. Parece evidente que, en un momento especialmente delicado, con una aplicación compleja de la normativa Schengen y del control de mercancías en la Verja/frontera es necesario que el cargo tenga un responsable activo que sirva de enlace entre Madrid y los responsables locales y proporcione al Ministerio una información fiable y solvente de la situación en la zona.

Mientras tanto, y en otro orden de cosas, esta semana pasada hemos conocido la buena noticia que Gibraltar ha salido de la Lista Gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre territorios y países que presentaban deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y las actividades relacionadas con las armas nucleares, químicas o biológicas. Esta excelente noticia confirma que Gibraltar trabaja para ser un centro financiero internacional fiable e indudablemente favorecerá su crecimiento económico al facilitar las transacciones financieras incentivando la inversión. Es una buena noticia para ambos lados de la Verja.