En los últimos años se ha hablado mucho de que Gibraltar sigue estando en la Lista Gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Sin duda, estar en la Lista Gris tiene desventajas para el sector empresarial en general.

Si Gibraltar no es eliminado esta semana, la próxima fecha para una posible expulsión es junio de 2024. La desventaja adicional es que la no expulsión envía un mensaje a las empresas internacionales de que el gobierno de Gibraltar aún no ha corregido lo que el GAFI considera incorrecto.

Los inconvenientes para el comercio de estar en esa lista son tales que el ministro del GSLP, Nigel Feetham, ha prometido públicamente ofrecer su dimisión si el GAFI no elimina a Gibraltar de la lista esta semana.

Deficiencias jurisdiccionales y comparaciones

Los países de la Lista Gris son "jurisdicciones bajo mayor seguimiento". Cada uno de ellas se ha comprometido a cubrir las deficiencias identificadas por el GAFI dentro de un período acordado. Sin embargo, están bajo un mayor seguimiento por parte del GAFI.

Gibraltar ya ha afrontado muchas deficiencias. Quedan dos: su búsqueda de sanciones regulatorias y de sentencias firmes de decomiso. Por esas dos razones, Gibraltar sigue en la Lista Gris, lo que tiene repercusiones. Las deficiencias de Gibraltar afectan a la aplicación de la ley, lo que indica una investigación débil.

En marcado contraste, Albania, las Islas Caimán, Jordania y Panamá fueron eliminadas de la Lista Gris el 27 de octubre de 2023. Es inquietante que esas jurisdicciones estén fuera de la lista, pero Gibraltar sigue estando en ella.

Renuncia ministerial

Veremos si saldremos de la Lista Gris a finales de esta semana. Será un revés para las empresas si no nos sacan de allí como se ha alardeado.

También veremos si el ministro Feetham cumple su palabra, si no nos eliminan de la lista y ofrece su dimisión como ministro, y si el ministro principal la acepta. Nigel Feetham podría engrosar las filas de los diputados secundarios del lado del gobierno en uno más. Su dimisión como ministro, pero no como diputado, no provocará la caída del gobierno liberal-GSLP, lo que obligaría a celebrar elecciones generales.

Si el fracaso se produce, su dimisión sería, sin embargo, un duro golpe para sus ambiciones de primer ministro. De nuevo, ese golpe se asestará de todos modos si no logra sacarnos de la Lista Gris cuando se mostró públicamente tan seguro de manera inflexible de que así sería como que la noche sigue al día.

Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos a finales de esta semana.

Qué es el GAFI y sus listas

El GAFI está encargado de establecer estándares mundiales en materia de lucha contra el lavado de dinero, contra la financiación del terrorismo y contra la financiación de la proliferación. Esto último implica generalmente fabricar, tratar, participar en el manejo o en el desarrollo de armas nucleares, químicas o biológicas.

Esas normas se implementan y se hacen cumplir dentro de las respectivas leyes y sistemas legales de las jurisdicciones individuales. Un país se coloca en la Lista Negra o la Lista Gris, según el nivel de incumplimiento, si no cumple con esos estándares. Afortunadamente, Gibraltar no está en la Lista Negra.

Impacto de estar en la lista gris

Estar brevemente en la Lista Gris impacta en la posición de un país en la economía mundial.

Gibraltar busca expandir sus negocios en todo el mundo, incluido su sector de servicios financieros, por lo que salir de la Lista Gris es importante para seguir creciendo económicamente, facilitar las transacciones transfronterizas e incentivar la inversión interna.

Los estudios económicos han demostrado que estar en la Lista Gris puede dañar sustancialmente la economía de un país.

Esos estudios han concluido, por ejemplo, que dichas jurisdicciones han sufrido una reducción de la recepción de pagos internacionales, una menor inversión extranjera directa, menores pasivos transfronterizos y una disminución de las entradas de capital e inversión directa. En resumen, causa efectos nocivos a la economía de una nación.

Cheques aumentados

Los bancos y otras empresas reguladas se ven obligados a pasar por procedimientos de debida diligencia más onerosos para realizar transacciones con bancos, instituciones financieras y empresas que operan en un país de la Lista Gris. En el caso de Gibraltar, por ejemplo, los bancos españoles se niegan en su mayoría a interactuar con Gibraltar, rechazando, por ejemplo, transferencias de dinero.

Las dificultades de ese tipo tienden a desincentivar las relaciones comerciales, generalmente debido al trabajo adicional necesario y al costo adicional para superar los obstáculos y los consiguientes retrasos. Esos efectos impactan en general a las empresas que intentan comerciar con Gibraltar.