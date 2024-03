Hace algunos meses me di cuenta de que, al viajar entre Algeciras y La Línea de noche, los carteles de la A7 que indican la salida en el tramo Los Barrios hasta La Línea de la Concepción, Gibraltar o San Roque no se retroiluminaban. Es decir, no “brillaban” con la luz del coche como hace cualquier señal de tráfico en autovía. A las semanas, me di cuenta de que en muchos de esos carteles brillaba el número que indica la salida, en la parte superior derecha. Como si hubieran reenumerado las salidas. Kilometro mil y pico.

Ya ha crecido la A7, pensé. Igual han desligado el tramo de la Bahía de la A7 o, lo que me parecería lo más probable, le han dado la vuelta para que el principio sea el fin. Es decir, que Algeciras sea el final de la A7 y no el principio.

Qué más dará estarás pensando. Pues igual no significa nada, pero si nos remontamos a hace un mes recordaremos el trágico suceso del asesinato de dos Guardias Civiles en Barbate. Barbate no está en la A7, pues la A7 desaparece entre Algeciras y Vejer. Está en la N340. Sin embargo, durante este último mes cada vez que se referían al asesinato de los Guardias Civiles se hablaba de Barbate como si fuera el Campo de Gibraltar.

Curiosamente, Barbate tampoco pertenece al Campo de Gibraltar. Es por ello por lo que, al hacer referencia al Campo de Gibraltar, o a la procedencia de los individuos (por llamarlos de algún modo) que conducían la narcolancha, se daba por hecho que los pobres pescadores de Barbate estaba sufriendo el mal de sus vecinos del sur. Y es que bien es sabido que los narcos de Barbate, Huelva o Almería son del Campo de Gibraltar. Sólo queda preguntarse si Pablo Escobar no era de Castellar.

En cualquier caso, el asesinato de los guardias civiles ha vuelto a poner de manifiesto la realidad del Campo de Gibraltar. Somos los fantasmas de la A7. Sólo existimos cuando damos miedo. Cuando lo peorcito de nosotros da miedo. Cualquier inversión, a lucir al pueblo turístico o a la capital. En cambio, para el Campo de Gibraltar, cambiamos la numeración de las salidas para que nadie pregunte en Cataluña o Valencia dónde empieza la A7, vaya que se den cuenta de que en vez de un fantasma un apestado.