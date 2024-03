Lo bello pulula por ahí, de pronto: sucede. Hoy, no sé a qué cuento, de repente me salió La Rosalía cantando ese arreglo bizantino de la canción de unos Chunguitos que, ni a soñar que se hubieran echado, jamás podrían haber calibrado una hermosura tal. Leo una biografía de Paco de Lucía y contemplo esa lucha perenne por encontrar el hueco por el que se cuela esta droga maravilla de la inteligencia. Quien lo probó lo sabe, la Belleza crea adicción hasta extremos de abandonar todo lo demás por su presencia.

Reposando de los rigores de la vida, pienso en la suerte que he tenido de encontrarme con gente que convive a diario con estos psicotropos: escritores, fotógrafos, pintoras, músicos, científicas, lectoras, gente de bien de verdad. Devoro Mientras respira la tarde de Miguel Á. Moreta-Lara, un centenar de prosas variadas plenas de hallazgos, sorpresas, lirismo, humor, exactitud en cada palabra y una mirada distante, sarcástica, llena de Culturas sin caer en la tontería de los cultos, ya saben, esa burguesía engañada que se autojustifica con nombres propios y abstractos.

Como yo leo lo que me da la gana, porque cada vez estoy más convencido de que la habilidad del Arte consiste en colocar al público frente a sí mismo, en este libro encuentro rasgos de nuestra España de hoy sin que Moreta-Lara lo haya pretendido, quizá. Decir que España no está invertebrada sino ebria es una genialidad ¡tan grande! A la mierda Ortega, la España borracha es el análisis necesario para entender esta gigantesca madrona que la ideología hispana es; unos mirando al otro lado del Koldo, y los otros convenciéndonos de que una Presidenta puede tener una pareja presuntamente choriza sin tener nada que ver... lo pasmoso no es que nos hagan este juego para fases evolutivas previas a la actual, sino que una multitud de votantes, millones, se conviertan en fichas del mismo defendiendo cosas que, sencillamente, generan vergüenza a cualquier persona normal.

Sí, la “Cultura es un fraude” porque si no sirve para alertarnos (JRJ “dixit”) es el fútbol de la “intelligentsia” y discutimos por quién gana o no gana, para al final descubrir que todos pagan, corrompen o financian a los árbitros, incluso las purísimas de las patrias oprimidas que denuncian conspiraciones seculares: siendo podredumbre limpísima. Lo demás son los libros para el club de los listillos de provincias.

Me permito citar parte de esta prosa dedicada al lema “DI-NE-RO” presidente en la fachada del Banco de Santander: “Me imagino a aquel emperador y lo interpelo: ‘Di, Nero’. No se enciende y el anagrama vuela (¡Ei, dron!) con su corona, ríe, riendo: ‘¡No, reíd!’. Don Rei reclama ‘ordine, ordine’ y con su cuerno de caza real azuza: ‘Id, reno’. ¿Ir, ónde? I no red. Pues... ¡roed in! Dinero i orden dieron”. Moreta-Lara me conmueve y me divierte y me enseña, y todo lo que he leído suyo me estimula y me hace mirarme en mis miserias y mis grandezas, y eso me consuela por él es humano y no lo considero ajeno sino amigo.