Efectos colaterales del caso Rubiales. El presidente de la Federación Española de Fútbol se atrinchera y resiste pero el clima de indignación social que ha desatado su chulería ya tiene consecuencias. Les voy a contar la historia de Tomás Baiget. Con formación de ingeniero, saltó del Instituto de Estadística de Cataluña al campo de las bases de datos y la Documentación cuando ni siquiera existían estos estudios universitarios. Ahora tiene 79 años. Hasta hace unas horas era el responsable de una de las revistas científicas con mayor prestigio y proyección internacional en Comunicación: El Profesional de la Información. Pues por culpa del escándalo Rubiales, acaba de dimitir de todos sus cargos. ¿La razón? Una “equivocación” de hace 15 años por la que ha pedido públicamente perdón. El miércoles pasado, una joven catalana rescató unos pantallazos de una web inactiva (hoy sería completamente inadmisible pero hace dos décadas se movía entre el divertimento y la travesura) y la compartió en Twitter denunciando que el polémico beso a Jennifer Hermoso es “la punta del iceberg” de lo que muchas mujeres han tenido que “aguantar” a lo largo de su vida profesional.

Nada de lo que cuenta Elena Pastor es falso: Baiget creó ArtiCulitos.com para subir fotos de los culos de sus colegas (no se reconocían pero eran fotos robadas). Elena Pastor ya puede presumir de que ha ganado la batalla. Y sí, “estamos hartas”. Pero ¿“somos más y somos más listas”? No es éste el feminismo de supremacía, revancha y cacería que a mí me representa. La censura se produce por defecto y por exceso; el radicalismo nos lleva a las mismas posiciones de intransigencia por la derecha que por la izquierda; los excesos (aun buscando la ejemplaridad) coquetean demasiado con la injusticia. ¡Si hasta al rey emérito le permitimos su mediática petición de perdón sobre Botswana! En todo caso, ha hecho bien Tomás Baiget en no aferrarse al sillón y seguir la hoja de ruta que debería haber marcado la actuación de Rubiales la misma noche de la victoria del Mundial. Si en lugar de prepotencia se hubiera manifestado con un mínimo arrepentimiento y modestia, tal vez hoy no estaría su madre en huelga de hambre en una iglesia de Motril.

No podemos utilizar reglas sociales del presente para juzgar hechos del pasado. Les voy a recordar algo: abril de 2009. La entonces primera dama francesa, la cantante Carla Bruni, visitó España con Sarkozy y le sacaron unas fotos en Zarzuela con la princesa Letizia. “Duelo de damas” titularon algunos medios. El periódico El País les dedicó la portada con una llamativa foto vertical… de sus stilettos y sus culos. ¿Seguimos?