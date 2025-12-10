El son cubano, Patrimonio Inmaterial de la Unesco

El Comité del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco inscribió este miércoles el son cubano, propuesto por La Habana, en su Lista Representativa, otorgándole estatus universal, y destacando que se trata de un “pilar histórico” de la música tradicional bailable de Cuba con más de un siglo de mestizaje artístico.

"Celebramos con profundo orgullo la decisión del Comité de inscribir la práctica del son cubano en la lista representativa de la Unesco, reconocimiento que honra la creatividad, la memoria colectiva y la vitalidad de nuestras comunidades en momentos tan difíciles de nuestro país, con el incremento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba", dijo la presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural de Cuba, Sonia Virgen Pérez, presente en la India, donde se reúne la Unesco.

La decisión fue adoptada durante la vigésima sesión del organismo en Nueva Delhi, reconociendo al son cubano como una expresión musical que ha marcado la identidad cultural de la isla y que sigue siendo interpretada y disfrutada en celebraciones y espacios comunitarios de todo el país.

Un género mestizo con origen en el siglo XIX

La esencia del género, que tiene su origen en el siglo XIX y combina la lírica española con la percusión africana, la resume bien la canción Chan Chan del histórico sonero Compay Segundo: "De Alto Cedro, voy para Marcané. Llego a Cueto, voy para Mayarí". El famoso estribillo, una de las piezas inmortalizadas por el Buenavista Social Club, no es una casualidad. Es un viaje geográfico por cuatro localidades del este de Cuba, concretamente en las provincias de Holguín y Santiago de Cuba. Es justamente en esa región, con sus paisajes verde y cerros, que se desarrolló el son cubano en las comunidades negras. A principios del siglo XX llegó a La Habana y se afincó definitivamente en la vecina provincia de Mayabeque.

La candidatura del país caribeño lo destaca como una práctica cuya "variedad y riqueza, con ritmos tradicionales de ascendencia africana y europea, son resultado de la memoria y transculturación de la nación". Sus ritmos, además de contar con instrumentos de percusión africanos, se melodizan con el tres cubano, una guitarra con tres pares de cuerdas. En la actualidad el son cuenta con himnos conocidos y disfrutados universalmente que acercan a Cuba a todos los rincones del mundo con títulos como Lágrimas negras; El cuarto de Tula; Son de la loma y Échale salsita.