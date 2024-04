La sala Nando Argüelles inaugura una exposición colectiva para demostrar que la perfección es aburrida

La galería Nando Argüelles Art Proyect, ubicada en la finca El Coleta, en Algeciras, inauguró el pasado viernes la exposición titulada Sie7e’ = artistas totales, la perfección es aburrida. Se trata de una colectiva seleccionada entre lo que Argüelles anuncia como parte de la creación actual en España.

"El mágico número 7 se compone de la suma del sagrado número 3, y del terrenal número 4, estableciendo la unión del cielo y de la tierra", explicó en el acto de inauguración. "Es una cifra que simboliza la totalidad y la perfección, totales, tal cual estos 7 artistas, y perfectos, de esa parte que representa el número 7, que es la perfección, me sobra, para mí personalmente… nunca me gustó ni supe que fue lo perfecto, me gustó y gusta lo auténtico, las personas auténticas, los artistas auténticos, independientes", agregó.

La muestra, que recoge pinturas, dibujos y fotografías, contiene obras dispares de Cristian Domecq, Gladys Farias, Rafa Forcada, Óscar Hidalgo, 'elRubio' Agustín Martínez Gil, Tomás Murube y Yolanda Relinque. La mayoría de ellos son artistas de la galería.

La pamplonesa Yolanda Relinque acumula una amplia trayectoria. Historiadora del Arte por la Universidad de Navarra, ha expuesto sus obras tanto de manera individual como colectiva. En su trabajo se interesa por la figura, a través de la cual poder expresar lo íntimo del ser humano y la relación con la sociedad, ejemplificado ya desde su primera exposición en Rabat (Marruecos).

El albaceteño El Rubio, licenciado en Bellas Artes, comparte con el público su mundo real y su mundo onírico. Una de sus exposiciones se tituló "La realidad y los sueños". Su pretensión es facilitar con color y luz que su espectador pueda huir de los horrores.

Óscar Hidalgo es uno de los artistas de la galería. Ha presentado sus obras en tres series, la más reciente primitivo, una vuelta al principio, a pensar cómo eran las primeras representaciones en las cavernas.

La exposición podrá visitarse hasta el 31 de mayo.