El retorno de Oasis, ¿epifanía o necesidad?

“La gran espera ha terminado”. Así comenzaba el comunicado que Oasis publicó el sábado pasado en sus redes sociales, poniendo fin a quince años de una separación que todo el mundo consideraba definitiva a tenor de como se ha desarrollado desde entonces la relación entre los dos hermanos Gallagher. Desque que Noel dijese que no podía seguir trabajando con Liam ni un día más, a lo largo de los años los dos han seguido lanzándose insultos públicos uno a otro, así que las probabilidades de que enterrasen sus hachas de guerra eran mínimas. Pero ha sonado la flauta y parece que se han reconciliado lo suficiente como para volver a trabajar juntos y tan solo tres días después del primer comunicado han lanzado otro en el que han anunciado una gira de conciertos, que tendrá lugar en el verano del próximo año, en principio por Gran Bretaña e Irlanda, con el plato fuerte de al menos cuatro noches, de las catorce anunciadas, en el estadio de Wembley. Otros grandes estadios en los que se reunirán miles de personas serán los de Cardiff, Manchester, Edimburgo y Dublín. Cuando el 2025 vaya llegando a su fin, Oasis espera tener cerrado otro gran número de conciertos por el resto de Europa y los demás continentes.

No ha habido ninguna epifanía, ningún gran momento que haya servido a los Gallagher como revelación de que los hermanos tenían que volver a unirse; según este nuevo comunicado, simplemente han comprendido que este era un momento adecuado para ello. Entre la legión de admiradores y detractores de Oasis, la opinión está dividida. Los haters opinan que el motivo de una reunión, a todas luces tan lucrativa como esta, es que Noel ha visto en su cuenta corriente un enorme agujero de 20 millones de libras, que es lo que le ha costado el acuerdo de divorcio con su segunda esposa, Sara MacDonald. Los fans, sin embargo, creen de verdad en el acercamiento mutuo y en el reconocimiento por parte de Noel de las virtudes de Liam: “Mi voz es buena, pero la suya es genial. Mi voz es como tomarse una pinta de Guinness un martes; la suya es como echarse diez chupitos de tequila un viernes”. A pesar de las continuas disonancias en el núcleo, entre ellos siempre existió magia, la de esa voz de Liam, arrogante, cruda, desdeñosa, soberbia, para cantar las melodías y letras de Noel, dolorosas a veces, arrolladoras en otras ocasiones, llenas de energía, esperanza y luminosidad, siempre.

Desde el primer comunicado del sábado hasta el del martes, tanto el mundo musical virtual como el real andaban fascinados con lo que podría llegar. A un comentario publicado por un fan en X -antigua Twitter- diciendo que estaba asustado por las noticias que se avecinaban, el propio Liam contestó algo así como: “¿Tú estás asustado? Pues anda que yo…” Y mientras hoy martes, por la mañana, estoy redactando este artículo, mi hijo me llama desde Estepona, donde está pasando unos días, para preguntarme si me he enterado de la noticia que circula como la pólvora entre la amplísima colonia británica de la Costa del Sol, que no habla de otra cosa.

En Gran Bretaña Oasis fue siempre un fenómeno muchísimo mayor que en el resto del mundo, aunque vendió millones de discos y llenó estadios en todos los países. Durante su apogeo en la década de los 90, fue el arquetipo del grandísimo atractivo del brit pop, convirtiendo rápidamente en himnos canciones como Live Forever, Wonderwall, Don’t Look Back in Anger, Some Might Say, Go Let It Out, desde que el 29 de agosto de 1994, hace justo treinta años, editaron aquel primer disco que se disparó a lo más alto de las listas de ventas y definió el espíritu de toda una época en el rock. Aquel Definitely Maybe puso en marcha una nueva ola, que trece meses después se convirtió en un tsunami con la aparición de (What’s the Story) Morning Glory?. Ese primer disco volverá a resurgir en esta misma semana, porque se va a reeditar para celebrar su tan redondo cumpleaños, con la inclusión de las primeras canciones que grabó la banda y se han considerado como perdidas durante todos estos años. Esta será la única oportunidad de escuchar canciones inéditas de Oasis, ya que, a pesar de la reunión, la banda no tiene planes de volver al estudio para grabar otras nuevas. Tampoco se ha confirmado todavía quienes serán los músicos que completen la banda, junto a los Gallager, para la gira de conciertos, pero es muy posible que vuelva al seno del grupo Paul Bonehead Arthurs, segundo guitarrista en la formación original, una vez superado el cáncer que lo ha tenido apartado de la música hasta que de nuevo ha regresado a los conciertos acompañando a Liam en sus dos últimas giras en solitario. Noel también ha terminado hace unos días su ciclo de festivales con su banda High Flying Birds, con la que tiene cuatro discos editados. Liam, por su parte, ha lanzado desde la separación de Oasis, dos con su grupo Beady Eye, tres más en solitario y uno con John Squire, guitarrista de los Stone Roses.

Que Oasis anuncien muchas otras fechas además de estas catorce primeras será una gran noticia. Y todavía lo será más si alguna de ellas es en Andalucía. Será una oportunidad de volver a ver de cerca a Liam Gallagher, que ya estuvo en Sevilla en noviembre de 2019 durante la entrega de premios de la MTV que se celebró en Fibes. Y si no puede ser, si su conflicto los supera y el entendimiento vuelve a romperse, siempre serán estrellas del rock and roll y tanto ellos como su música vivirán para siempre, como acredita su canción de ese título: “Eres igual que yo. Vemos cosas que los demás nunca verán. Tú y yo vamos a vivir para siempre”.