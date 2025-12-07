Muere Martin Parr, el fotógrafo que captó el alma del Reino Unido (y del sur de España)

Con un ojo clínico para capturar los pequeños detalles de la vida cotidiana, el fotógrafo británico Martin Parr, fallecido a los 73 años, deja un legado de instantáneas en las que a través del humor y la ironía logró remover conciencias sobre temas importantes.

Considerado como uno de los representantes más destacados de la fotografía documental de las últimas décadas y miembro de la agencia Mágnum, durante más de medio siglo Parr puso el objetivo en las singularidades de la sociedad del Reino Unido, desde los hábitos vacacionales de la clase trabajadora, hasta los rituales de las zonas rurales o los privilegios de los más pudientes en épocas tormentosas como el thatcherismo de los años 80.

Su familia comunicó este domingo en las redes sociales que el artista falleció “en paz” este sábado en su casa de Bristol, al suroeste de Inglaterra, cuatro años después de que se le diagnosticara un cáncer.

El British Journal of Photography lamentó la pérdida de esta “leyenda internacional”, uno de los primeros fotógrafos documentales, resaltó, que adoptó el color para este género. Parr abandonó el tradicional blanco y negro para romper moldes al publicar el libro The Last Resort 1982-1985, en el que retrató al proletariado británico en las playas de Brighton con tonos más coloridos, saturados y llamativos, al estilo de las postales de los años 50 y 60.

Parr expuso en 2023 en la sede del Centro Andaluz de la Fotografía en Almería y en el Museo de Málaga, donde presentó Málaga Express, una producción propia de la Junta de Andalucía en la que el fotógrafo volcaba sobre la ciudad su mirada personal.