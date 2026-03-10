Lola Índigo anuncia su gira 'Romance de 1 Noche de Verano' para 2026

La artista Lola Índigo durante su última actuación en el Estadio La Cartuja.

Lola Índigo ha confirmado su nueva gira Romance de 1 Noche de Verano, que arrancará en mayo de 2026 y recorrerá diversos escenarios de España, México y Portugal. La artista granadina regresa con un espectáculo completamente renovado tras el éxito cosechado el año pasado con sus conciertos en estadios, consolidando su trayectoria en el panorama musical actual.

La gira contará con una producción inédita, nuevas coreografías y una puesta en escena diseñada específicamente para esta etapa artística. El espectáculo combinará los temas más emblemáticos de su carrera con sorpresas y momentos exclusivos, manteniendo la energía característica que ha convertido sus actuaciones en una experiencia muy especial para el público.

Entre las citas confirmadas figuran festivales de relevancia internacional como Tecate Emblema en México y Rock in Rio Lisboa, lo que refuerza la proyección internacional de la cantante y el creciente impacto de su música fuera del territorio español.

Calendario completo de conciertos

La gira Romance de 1 Noche de Verano incluye las siguientes fechas: