'El día que mamá perdió la paciencia'. Un viaje fantasioso para localizar la paciencia de mamá

Mariú es una niña como tú y su madre, como todas las madres de vez en cuando, pierde su paciencia. Ella desea que su madre la encuentre y responsablemente sale a su búsqueda. Pero ¿dónde se puede buscar las paciencias perdidas? Lo fácil es buscar una bufanda, un bolígrafo, unas llaves e incluso el mando de la televisión que nadie ha cogido. Cosas de este estilo, si no se encuentran se pueden pedir prestadas como hacen los niños en el colegio. Si no se encuentra la cartuchera o el pegamento, seguro que alguien te lo presta. Pero ¿cómo se puede pedir prestado un poco de paciencia? ¿Dónde hacen la paciencia? ¿Dónde venden paciencia?

Mariú es una chica lista y seguro que encuentra la paciencia de su madre. La paciencia no se puede contar, ni medir, ni pesar. ¡Seguro que será invisible! Ella pide ayuda a su hermano Daniel, pero como siempre no puede atenderla porque está jugando con su amigo César. Lo mismo ocurre con su padre, siempre está trabajando en el ordenador. Menos mal que Mariú sabe viajar en sus cuentos, a ellos les pide ayuda para localizar la paciencia. En sus cuentos se puede patinar sin patines ni ruedas en las zapatillas, dar grandes pasos sobrevolando calles y pueblos, poder coger grandes libros pero que no pesan nada, libros que abren puertas a nuevos mundos. Conoceremos a muchos personajes: Dragones, espías, El Hada Winx Witch. Entre ellos destaca la Princesa Adhara, que como todas las princesas tiene sus problemas: con sus tacones tiene que dar pasos cortitos para no caerse, con ropas elegantes no puede jugar para no mancharse ni arrugarlas; las coronas y diademas pesan una barbaridad. Sin embargo, Mariú está muy cómoda con el pelo suelto, con sus zapatillas y camiseta.

Los pequeños lectores recomiendan. Lorena Martín González, alumna de 5º, con 10 años, nos ha recomendado este libro. "Creo que muchos niños tienen el mismo problema de Mariú. Se portan mal y a sus padres y madres les explota la cabeza en un segundo. Yo elegí esta historia porque a mi madre también le ocurre lo mismo, pierde la cabeza y le explota y yo soy como la niña. A los maestros también les pasa, explican, explican y explican, pero como algunos niños no atienden, parece que le explota la cabeza en un ¡plas! Me gusta mucho como habla la protagonista, dice cosas muy divertidas, es muy graciosa, aunque también es orgullosa".

A la madrileña Belén Gopegui, aunque se licenció en Derecho, los libros son los que han marcado el rumbo de su vida. La escala de los mapas es su primera novela y con ella ganó el Premio Iberoamericano Santiago del Nuevo Extremo y el Premio Juan Tigre. La conquista del aire fue llevada al cine por el director Gerardo Herrero con el nombre de Las razones de mis amigos. Como dramaturga ha publicado Coloquio.

Carlos Cubeiro, ilustrador y diseñador barcelonés, ha realizado labores de publicidad y como ilustrador de prensa, destacando su colaboración en El Periódico de Cataluña. Es profesor de proyectos de diseño gráfico en la Escuela Massana en Barcelona.