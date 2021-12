'Un puente hacia Terabithia'. Un clásico de la literatura juvenil norteamericana

Existen libros para divertirte, pasar el rato, distraerte, pero también tenemos libros a los que volvemos, releemos, y cada vez que lo hacemos descubrimos cosas nuevas, nos susurran al oído nuevas sensaciones, van creciendo con nosotros, maduran con nosotros. En cada lectura aprendemos algo nuevo porque vamos creciendo con ellos.

Un puente hacia Terabithia se publicó en Estados Unidos en los años setenta, pero no llegó a España hasta los noventa y desde su primera lectura se convirtió en uno de mis preferidos. Katherine Paterson, su autora, nos describe con maestría el mundo real de los dos protagonistas, sus relaciones con la familia, amigos, compañeros, pero también nos descubre el mundo de la fantasía que van creando estos dos preadolescentes, sus esperanzas, anhelos, deseos…

Es la historia de Jess Aarons, pesimista, introvertido, un chaval de 5º de primaria, que se siente solo tanto en casa como en el colegio, con una gran ira contenida. Desea fugarse de su realidad y este deseo de fuga se materializa constantemente en sus carreras. Una nueva compañera ha llegado al colegio, Leslie Burke. Ella es simpática, sociable, muy extrovertida, la cara opuesta de Jess. Entre ellos nace una gran amistad y con ella la creación de un mundo lleno de fantasía. Se nota el espíritu de Las crónicas de Narnia pero introduciendo los problemas sociales y la maduración de los protagonistas. El nombre Terabithia, el reino imaginario, seguramente es Terebinthia, la isla de "Narnia" de C. S. Lewis.

Ha sido llevada al cine dos veces: una producción televisiva por PBS y una versión cinematográfica de Walt Disney Pictures. La película es buena, pero el libro mucho más.

Los pequeños lectores recomiendan. Celia Muñoz, con 11 años y alumna de 6º ha disfrutado mucho con esta novela. "Fue leer treinta páginas y ya no poder parar. Cada vez que tenía un poco de tiempo libre me lanzaba a por el libro. He vivido todo tipo de emociones con su lectura, desde la alegría y la felicidad, al enfado o la mayor tristeza, llegando incluso al llanto. No lloro normalmente, pero con Terabithia me he desahogado. Son muchos los momentos maravillosos que describe, lo mismo que todos los personajes secundarios. Si tengo que elegir uno me quedo con la hermana pequeña de Jess, Joyce Ann; ella siempre salía en el momento preciso, molestando, pero a la vez ayudando. Siempre me ha costado expresar mis emociones y este libro me ha ayudado, ahora soy capaz de expresarme mejor".

Katherine Paterson es norteamericana aunque nació en China. Estudió Filología inglesa. Es vice-presidenta de la Alianza Nacional de Libros y Literatura Infantil, organización a favor de la literatura y las bibliotecas.