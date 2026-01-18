La discografía de Diego de Morón

La ficha 'Diego de Morón' Juan Toro Barea. Almuzara, 269 pp.

El libro salió casi al mismo tiempo en el que recibimos la triste noticia del fallecimiento de su protagonista, en agosto pasado. Juan Toro Barea hace un recorrido biográfico por la figura de este guitarrista único, genial, insustituible, diferente. También presenta un catálogo más que razonable de su discografía, tanto en solitario como acompañando al cante de su padre Joselero. De esta manera me entero de que en 2016 se publicó un disco de Diego de Morón en la colección Flamenco y Universidad, producido por Domi Serralbo. Y eso que Diego se estrenó por la puerta grande en 1975 con dos discos en Movieplay, serie Gong, producidos por Gonzalo García Pelayo, el productor de moda del momento. El productor de Triana, de Lole y Manuel, de María Jiménez. En estos dos discos Diego de Morón versiona músicas de su tío Diego del Gastor, pero incluyendo ya falsetas propias. Eran discos de pura guitarra solista, a los que sucedió en 1977 Diego de Morón, ya con música propia, y con el acompañamiento de lo mejor de la escudería Gong del rock andaluz, esto es, los grupos Granada y Triana. El tema que daba título al disco, una adaptación por bulerías de un original de Atahualpa Yupanqui, incluso sonó en las emisoras comerciales. Pero, a pesar de este éxito, sobrevendría un silencio discográfico de cuatro décadas. Por suerte, por pura chiripa, pude escuchar en su momento Vivo en Japón, un concierto en directo editado en 1998, aunque grabado unos años antes. Pero de verdad que lo de Flamenco y Universidad ni llegué a enterarme. Así eran las cosas de este flamenco. Con Joselero llevó a cabo sus primeros registros, grabando tres discos en 1975, uno de ellos en directo en la sala Zeleste de Barcelona, y otro más en 1978.

Diego Torres Amaya, Diego de Morón para el arte, nació en Morón de la Frontera en 1997. Era hijo del cantaor Joselero de Morón y sobrino por línea materna de Diego del Gastor. De niño recibió lecciones de guitarra de su primo Juan del Gastor. Se inició como profesional de la mano de su padre, acompañando al cante de Joselero con su guitarra.