El director de la RAE, elegido académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España

El director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado, ha sido elegido académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España (RAJYLE). De este modo, Muñoz Machado es el único intelectual en la actualidad elegido miembro de número de tres reales academias del Instituto de España, ya que, además de académico de la RAE, también pertenece a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (RACMYP) desde mayo de 2012.

Académico de número de la RAE (silla r), Muñoz Machado (Pozoblanco, Córdoba, 1949) ingresó el 26 de mayo de 2013 con el discurso titulado Los itinerarios de la libertad de palabra. En diciembre de 2018 fue elegido director de la RAE y reelegido en diciembre de 2022. Es, además, vicepresidente de la Fundación pro Real Academia Española, consejero nato de Estado y fue presidente del Instituto de España en 2019.

Muñoz Machado es también académico de honor de la Academia Colombiana de la Lengua, la Academia Nicaragüense de la Lengua, la Academia Peruana de la Lengua, la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires —primer miembro honorario de la corporación—, la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba y la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura.

También es académico correspondiente de las academias de la lengua de Argentina, Cuba, Guatemala, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay, así como de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Argentina, y de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, académico ilustre de la Academia Chilena de la Lengua y miembro correspondiente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional.

Entre las distinciones académicas, el director de la RAE es doctor honoris causa por las universidades de Salamanca —doble doctorado en Derecho y en Filología—, Valencia, Córdoba, Extremadura, Alcalá, Católica de Valparaíso, Internacional de La Rioja y Nacional de San Agustín de Arequipa.

Es autor de una extensa y variada bibliografía, que abarca casi un centenar de libros e innumerables artículos y estudios sobre diversas materias. Es Premio Nacional de Ensayo (2013) por Informe sobre España. Repensar el Estado o destruirlo y Premio Nacional de Historia (2018) por Hablamos la misma lengua. Historia política del español en América desde la conquista a las independencias.

Por lo que se refiere a su especialidad como jurista, destacan sus obras Derecho Público de las Comunidades Autónomas (2.ª ed., 2007) y Tratado de Derecho Administrativo y Derecho público general (4.ª ed., 2015, en 14 volúmenes, con ediciones posteriores y en línea).

Ha dedicado muchas monografías a políticas sociales, regulación económica y a los problemas de la integración europea y la articulación del Estado. Entre sus principales ensayos y estudios políticos, históricos o biográficos, cabe señalar El problema de la vertebración del Estado en España. Del siglo XVIII al siglo XXI (2006), la ya mencionada trilogía Informe sobre España. Repensar el Estado o destruirlo (2012), Cataluña y las demás Españas (2014) y Vieja y nueva Constitución (2016), así como Sepúlveda, cronista del Emperador (2012), el también mencionado Hablamos la misma lengua. Historia política del español en América desde la conquista a las independencias (2017), Civilizar o exterminar a los bárbaros (2019), Vestigios (2020), El poder y la peste (2020-2022) —que integra dos estudios escritos en diciembre de 2020 y noviembre de 2021 (2022)—, Cervantes (2022) o De la democracia en Hispanoamérica (2025).

Además, ha dirigido una treintena de libros, entre los que se encuentran el Diccionario de Derecho Administrativo (2005), la Historia de la abogacía española (2015) y Comentario mínimo a la Constitución española (2018).

Obras y proyectos de la Real Academia Española

El director de la Real Academia Española ha dirigido el Diccionario del español jurídico (2016), el Diccionario panhispánico del español jurídico (DPEJ, con edición impresa de 2017 y digital de 2020, actualizada en 2022 y 2023 y renovada en 2025) y el Libro de estilo de la Justicia (2017). Además, dirige el desarrollo de la Plataforma Jurídica Iberoamericana, el Diccionario histórico de la lengua española, el programa de lenguaje claro y accesible y, desde 2020, la nueva Crónica de la lengua española, de periodicidad anual. Está a cargo de la Secretaría de Coordinación de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible; ha creado e impulsado el proyecto Lengua Española e Inteligencia Artificial (LEIA), y ha desempeñado la dirección pro tempore de la 24.ª edición del Diccionario de la lengua española (DLE).