Biografía dibujada del gran Marcel Pagnol

La ficha *** 'A Magnificent Life'. Animación. Francia. 2025. 95 min. Dirección y guion: Sylvain Chomet. Novela: Marcel Pagnol. Música: Stefano Bollani.

Creo que pocos recuerdan entre nosotros a Marcel Pagnol (1895-1974), importantísimo, laureado, popular y prolífico novelista, dramaturgo, productor y cineasta francés que alcanzó sus mayores éxitos internacionales literarios y teatrales de fuerte acento -literalmente: fue un gran costumbrista ambientando sus obras en la Provenza y en Marsella, rescatando sus dialectos- con Marius, Topaze, Fanny, Cesar, El castillo mi madre o La gloria de mi padre y los cinematográficos con las adaptaciones de algunas de ellas, casos de Marius o Fanny, guiones originales como Jean de Florette y Manon des sources (de las que Claude Berri hizo nuevas versiones) o adaptaciones de otros escritores, como La mujer del panadero, basada en un relato de Jean Giono. Por qué se estrena en España con un título inglés sacrificando el más exacto francés, Marcel et monsieur Pagnol, es un enigma.

Esta singular película es su biografía animada. Es obra de Sylvain Chomet, uno de los más grandes ilustradores y animadores franceses, además de guionista, productor y compositor, consagrado por Bienvenidos a Belleville (2003, dos nominaciones al Oscar) y la extraordinaria El ilusionista (2010, nominada al Oscar y Premio del Cine Europeo), basada en un guión de Jacques Tati que el genio no filmó.

En su tercer largometraje un Marcel Pagnol en las puertas de la ancianidad que está probando el amargo gusto de sus primeros fracasos tras décadas de éxito, recibe el encargo de escribir un relato sobre su infancia, su juventud en la Provenza, su descubrimiento del cine y de la escritura y su éxito. Iniciado el trabajo, se le aparece el niño que fue y es el pequeño Marcel quien va desgranando los recuerdos.

El proyecto nace de un encargo del nieto del escritor para conmemorar el 130 aniversario de su nacimiento. Este carácter de encargo, el respeto casi aplastante por la personalidad del escritor y el interés por acumular la mayor información posible sobre quien creó tantas novelas, obras teatrales y películas (incluso incorporando fragmentos de estas, que al mezclarse con la animación logran algunos de los momentos más hermosos de la película), corta un poco las alas de esta obra que, siendo visualmente atractiva y no carente de emoción realzada por una buena y delicada banda sonora de Stefano Bollanim, por su afán didáctico es menos libre y menos imaginativa que las anteriores de Chomet. Y libertad e imaginación son dos palabras claves para acercarse a Pagnol.