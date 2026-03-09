De bichos y amor paternal postapocalíptico
LÍNEA DE EXTINCIÓN | CRÍTICA
La ficha
** 'Línea de extinción'. Acción. Estados Unidos. 2024. 90 min. Dirección: George Nolfi. Guion: John Glenn, Jacob Roman, Kenny Ryan. Música: H. Scott Salinas. Fotografía: Shelly Johnson. Intérpretes: Anthony Mackie, Morena Baccarin, Maddie Hasson, Shauna Earp, Danny Boyd Jr., Dalila Orozco
Otra película de un mundo devastado por bicharracos que han liquidado a casi toda la humanidad, de escasos supervivientes refugiados en montañas cuya altura les resulta imposible alcanzar a los monstruos, de padre empeñado en salvar a su criatura y de un peligroso pero imprescindible descenso de la montaña salvadora afrontando esa infinita cadena de peligros que aguardan en un mundo devastado (que por lo menos no ha perdido sus bellezas naturales: los paisajes son espectaculares) poblado por esas espantosas criaturas.
Del descenso al infierno del padre, el hijo y dos acompañantes y de su peligroso viaje en busca de la salvación del niño y, de paso, de la humanidad, trata esta película de amor paterno postapocalíptico que tantas otras recuerda, algunas tan excelentes como Un lugar tranquilo o (sin bichos) La carretera. Lejos de ellas estamos aquí, porque la historia se cuenta con los medios justos y sin más pretensión que explotar un tema que viene funcionando bien.
Supongo que ese buen guionista (Time Line, Ocean’s Twelve, El ultimátum de Bourne) que se pasó a la dirección con no mucha fortuna (Destino oculto, Spectral, El banquero, su mejor obra) que es George Nolfi confió en lo gratificante del tema de supervivencia y amor paternal, en el atractivo de los repugnantes bicharracos y en el anzuelo de Anthony Mackie, el nuevo y marveliano Capitán América. Unos recursos que no ha sabido explotar adecuadamente, logrando solo una correcta medianía de ver y olvidar.
