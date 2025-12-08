'Una batalla tras otra', la más nominada a unos Globos de Oro que también se interesan por 'Sirat'

Una batalla tras otra, el filme de Paul Thomas Anderson, lidera las nominaciones a los Globos de Oro, con 9 candidaturas, entre ellas a mejor película, director, actor principal (Leonardo DiCaprio), actriz protagonista (Chase Infinity) y secundario por partida doble (Benicio del Toro y Sean Penn).

A la película, inspirada en la novela Vineland de Thomas Pynchon y que sigue a un exrevolucionario (DiCaprio) que trata de encontrar a su hija, perseguida por un exmilitar estadounidense, le siguen Valor sentimental, del noruego Joachim Trier, con 8; Sinners, de Ryan Coogler, con 7; Hamnet, de Chloè Zhao, con 6, y Frankenstein, de Guillermo del Toro, con 5.

Mientras que la brasileña The Secret Agent, de Kleber Mendonça Filho, obtuvo tres -mejor película, película extranjera y actor para Wagner Moura- y la española Sirat, dos, en la categoría internacional y en la de mejor banda sonora.

Una batalla tras otra competirá en la categoría de musical o comedia con Blue Moon (Richard Linklater), Bugonia (Yorgos Lanthimos), Marty Supreme (Josh Safdie), No Other Choice (Park Chan-wook) y Nouvelle Vague (también de Linklater).

Mientras que su protagonista, Leonardo Dicaprio, opta a mejor actor de comedia o musical junto a Timothée Chalamet, nominado por Marty Supreme, que se estrena el 25 de diciembre en EE UU; George Clooney, por Jay Kelly; Ethan Hawke, por Blue Moon; el surcoreano Lee Byung-Hun por No Other Choice, y Jesse Plemons por Bugonia.

Del mismo modo, Paul Thomas Anderson aspira al galardón a mejor director junto a Coogler, Del Toro, Jafar Panahi (It Was Just an Accident), Joachim Trier (Valor sentimental) y Chloé Zhao (Hamnet).

Por su parte, Wicked: For Good se quedó sin nominación a mejor película musical, aunque su protagonista Cynthia Erivo sí fue reconocida con una candidatura a mejor actriz de comedia o musical.

Además de Erivo, están nominadas Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You); Kate Hudson (Song Sung Blue); Chase Infiniti (One Battle After Another); Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee) y Emma Stone (Bugonia).

En la categoría de drama optan a mejor película, además de Frankenstein y Hamnet, entraron en el apartado It was just an accident, The Secret Agent, Valor sentimental y Sinners.

Aspiran al Globo de Oro a mejor actriz de drama Jesse Buckley, por Hamnet; Jennifer Lawrence, por Die My Love; Renate Reinsve, por Valor sentimental; Julia Roberts, por Caza de brujas; Tessa Thompson, por Hedda y Eva Victor, por Sorry, Baby.

Por su parte, el brasileño Wagner Moura (The Secret Agent) competirá con Joel Edgerton (Train Dreams), Dwayne Johnson (The Smashing Machine), Michael B. Jordan (Sinners), y Jeremy Allen White (Springsteen: Deliver Me From Nowhere), en la categoría de mejor actor de drama.

Entre las nominadas a película de animación se encuentran Arco; Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle; Elio; Kpop Demon Hunters; Little Amélie or the Character of Rain y Zootopia 2.

Neon distribuyó en total 21 de las películas nominadas en esta edición, mientras que Netflix, ahora en el foco tras adquirir Warner Bros, acoge en su plataforma 22 de las series de televisión que optarán a uno de estos premios.