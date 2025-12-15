Asesinan a puñaladas al actor y director Rob Reiner y su esposa Michele Singer

El actor, director y productor estadounidense Rob Reiner, de 78 años, fue encontrado muerto este domingo en su casa de Brentwood (Los Ángeles) junto a su esposa, Michele Singer, quienes al parecer habrían sido apuñalados, informó la revista Variety.

De acuerdo con la publicación, que señaló que las muertes fueron confirmadas por los medios TMZ y People, son investigadas como homicidio, según el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Nacido en Bronx, Nueva York, en 1947, Reiner era hijo del escritor, director y comediante Carl Reiner, y tras sus comienzos como actor, una faceta en la que ganó el Emmy al mejor actor de reparto en una comedia (Todo en familia) en 1974 y 1978, se convirtió en un director que filmó algunas de las películas más queridas del cine de los 80 y 90: Cuenta conmigo (1986), La princesa prometida (1987), Cuando Harry encontró a Sally (1989), Misery (1990) o Algunos hombres buenos (1992).

Apoyado en las historias de creadores como Stephen King, Nora Ephron o William Goldman, Reiner se ajustaba al concepto de director artesano que no impone un sello autorial y que adaptaba su estilo a cada proyecto que realizaba.