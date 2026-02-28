'Aceituna' y otros libros para iniciarse en el sabor andaluz

Hoy os presentamos una serie de libros sobre Andalucía:

Descubre con Cleo Andalucía, de Maite Nieto Roldán, con ilustraciones de Virginia Garrido. Editorial Babidibu / Edimáter. Libro en tapa dura, formato 23 x 21 cm y 48 páginas. En cada volumen se presentan dos provincias andaluzas; en este caso nos centramos en el dedicado a Cádiz y Córdoba. El libro adopta la forma de un álbum fotográfico. El padre de Cleo es fotógrafo y trabaja para una revista de viajes, y ella, siempre que puede, lo acompaña en sus desplazamientos. A partir de las fotografías y dibujos que realiza durante sus viajes, Cleo decide crear distintos álbumes para mostrar la belleza y la riqueza cultural de los lugares que visita. En Cádiz vive su primo Javi, quien la acompañará en su recorrido por la ciudad trimilenaria. Juntos nos descubren algunos de sus espacios más emblemáticos: el puerto, el Palacio de Congresos, la iglesia de Santo Domingo, el barrio de Santa María, las Puertas de Tierra, la Cárcel Real, el barrio del Pópulo o el Teatro Romano, entre otros rincones llenos de historia. La intención de las autoras es despertar en los lectores más jóvenes el interés por conocer la historia, la cultura y el patrimonio de los lugares visitados, combinando información, ilustración y aventura de una manera cercana y atractiva.

Se trata de un libro ideal para fomentar el interés por nuestro patrimonio cultural desde las edades más tempranas, invitando a mirar el entorno con curiosidad y espíritu viajero. Recomendado a partir de los 9 años. Tiempo de lectura 45 minutos.

Esto es Andalucía, de Fran Muñoz, con ilustraciones de Roser Calafell Serra. Editorial La Galera / SAU. Libro en tapa dura, formato 24 x 24 cm y 24 páginas. Los hermanos gemelos Curro y Macarena nos presentan, a través de un divertido viaje, las ocho provincias andaluzas. La aventura comienza en Huelva, donde descubren Doñana, El Rocío, la sierra, sus playas y Palos de la Frontera. Continúan después por Cádiz, acercándose al Carnaval, Jerez de la Frontera y la ruta de los Pueblos Blancos. En Málaga les sorprenden lugares como Antequera, Alhaurín, Ronda y la Costa del Sol, sin olvidar la visita al Museo Picasso ni el placer de degustar unos espetos en la playa de La Malagueta. El recorrido sigue en Granada, donde visitan la Alhambra, el Albaicín, Sierra Nevada y las casas museo de Federico García Lorca y Manuel de Falla, para finalizar con un baño en Almuñécar y disfrutar de su clima tropical. Así continuarán su viaje por toda Andalucía, descubriendo su riqueza cultural y paisajística. Este es el quinto libro protagonizado por Curro y Macarena. Anteriormente nos acercaron a algunas de las tradiciones más representativas de nuestra tierra en los títulos: La Feria de Abril, La Romería del Rocío, La Semana Santa y Bailar flamenco.

Se trata de una obra ideal para acercar a los lectores más jóvenes a la geografía, las tradiciones y el patrimonio andaluz de una forma amena, visual y educativa. Recomendado a partir de los 4 años. Tiempo de lectura 35 minutos.

La editorial GEU, con sede en Granada y especializada en materiales educativos y didácticos, ha publicado dentro de su catálogo la colección Conocer Andalucía, compuesta por un cuaderno dedicado a cada provincia. Nos centramos en el cuaderno Conocer Cádiz, cuya autoría corresponde a Pepa González Ramírez, con ilustraciones de Berta E. García Lorenzo. Se trata de un libro en tapa dura, formato 24 x 17 cm y 64 páginas.

El cuaderno Conocer Cádiz incluye numerosas propuestas didácticas: ejercicios de dibujo, preguntas y respuestas, actividades de comprensión lectora, sopas de letras, crucigramas y otros recursos que combinan aprendizaje y entretenimiento. Es un libro especialmente indicado para niños que comienzan a leer de forma autónoma. El lenguaje sencillo y el apoyo visual de las ilustraciones contribuyen a mantener el interés y facilitan la comprensión del contenido. La editorial GEU está especializada en materiales destinados al apoyo escolar y a las necesidades educativas especiales, lo que se refleja en una estructura clara, frases directas y actividades pensadas para favorecer la comprensión lectora de todo el alumnado, incluyendo a quienes requieren materiales de lectura facilitada. Además, gracias a su planteamiento como juego de pistas y búsqueda, el cuaderno resulta también atractivo para niños de mayor edad, que pueden utilizarlo como una guía cultural interactiva durante una visita a la ciudad.

Recomendado a partir de los 6 años. Tiempo de lectura 60 minutos.

Finalizamos este paseo por Andalucía con Aceituna, un álbum ilustrado de Nemesio Andrades Rodríguez, con ilustraciones de Laura Martínez, editado por Apuleyo. Presentado en tapa dura, formato 22 x 22 cm y 26 páginas. Este libro pone el broche final a nuestro recorrido lector por la riqueza cultural y natural de nuestra tierra. En los títulos anteriores hemos descubierto la belleza de Andalucía recorriendo ciudades y parques naturales, conociendo nuestra cultura y patrimonio, así como sus costumbres, tradiciones, fiestas y celebraciones. Aceituna es un libro dirigido a los más pequeños, pero con un gran mensaje también para los mayores: alcanzar tus sueños está en tu interior. Nuestra protagonista es un pequeño fruto del olivo que nace una bella noche de luna decreciente, aún muy luminosa. En esa despejada noche también brilla una constelación que ilumina su llegada al mundo. Aceituna, como todos los niños, tiene sueños: desea convertirse en cantante.

Para Andalucía, la aceituna es mucho más que el fruto del olivo: es patrimonio, cultura, economía y prosperidad. El olivo y su fruto constituyen un símbolo identitario de nuestra tierra. En esta historia, los más pequeños descubren que, al igual que ocurre con ellos mismos, la verdadera riqueza de las aceitunas se encuentra en su interior. La aceituna es también símbolo de paz y reconciliación. Tras el diluvio universal, la paloma regresó con una rama de olivo como signo de esperanza. El olivo es un árbol fuerte, capaz de sobrevivir en momentos de escasez, soportar fuertes vientos y adaptarse a cambios bruscos de temperatura, llegando a vivir cientos de años. Su resistencia se convierte en ejemplo de fortaleza para el pueblo andaluz. La tierra andaluza es rica y generosa; tenemos la suerte de disfrutar de sus frutos y aprovecharlos en nuestro beneficio. En ella reinan el olivar y las aceitunas, elementos esenciales de nuestro paisaje y nuestra identidad.

Esta bella historia, Aceituna, es una invitación para que los más pequeños conozcan y respeten este árbol milenario que, además de ofrecernos fruto y sombra, nos mantiene profundamente enraizados en nuestra cultura y tradiciones. Recomendado a partir de los 3 años. Tiempo de lectura 20 minutos.

'Aceituna', de Nemesio Andrades y Laura Martínez.

Los pequeños lectores recomiendan: Mateo Ramos Lamelas, alumno de 4º de Primaria: “La historia trata de una aceituna, que desde que nació, se esforzó para hacer lo que quería ser. Lo recomiendo porque te enseña a esforzarte desde que eres un niño para alcanzar lo que quieres ser de mayor”

Francisco Maiquez Gómez, alumno de 4º: ”La protagonista de la historia es una aceituna que nació cuando la luna brillaba en el cielo y desde el primer momento tenía sueños, quería subir hasta la luna. Una mañana le dijo a su madre que quería ser cantante y por ello se apuntó a un curso de cante. Me ha gustado mucho porque tenía muchos sueños que cumplir y trabajaba para conseguirlos”.

Actividades con su lectura: Como siempre las realizamos en tres momentos:

Antes de empezar a leer: Título e ilustración de portada. ¿Puede una aceituna ser la protagonista de un libro? ¿Qué es para ti una aceituna? ¿Qué nos puede dar las aceitunas? ¿Qué representa para Andalucía las aceitunas?

Durante la lectura: Esta historia nos la cuenta un narrador, es en tercera persona. Tú también tienes la fuerza en tu interior, y tendrás deseos que quieres que sean realidad en el futuro. Para conseguir esos deseos deberás subir más de una duna dificultosa como Aceituna. ¿Cuáles son esos deseos?

Finalizado el libro: De la lectura pasamos a la expresión escrita, vamos a escribir una nueva historia en la que el protagonista también es una “Aceituna”

Os dejamos el cuento que ha escrito Francisco Maiquez Gómez:

“A una aceituna gitana le gustaba mucho el flamenco, por eso era cantante, pero un día dejó de querer ser cantante y eso que su madre le ayudaba. Ella todos los días veía vídeos de gente del flamenco y se preguntaba ¿cuándo podré ser flamenca?

Un día la invitaron a un concurso de flamenco. Ella estaba ilusionada. Bailó muy bien y se llevó el aplauso del jurado y de todos los que allí estaban.

Llegó a su casa muy contenta. Para bailar mejor se puso a practicar, esforzándose todos los días. Su madre estaba encantada de tener una hija que se esforzaba tanto, además ella estaba encantada de tener una hija que salía cada día en la tele y se hacía cada vez más famosa. Con el dinero que ganaba ayudaba a su familia.

Mucha gente quería hacerse fotos con ella, y como buena flamenca se las hacía. También tenía amigos que de ella se reían, por el esfuerzo de cada día, pero ella les decía que quien no se esfuerza sus sueños no se cumplirían.”

Autoría:

Nemesio Andrades, o mejor dicho Neme, es un linense de 39 años, maestro de Educación Infantil por vocación y convicción. Desde el CEIP Santiago de La Línea de la Concepción, convierte cada jornada en una oportunidad para sembrar ilusión, creatividad y cariño en su aula. Apasionado de la docencia, entiende la educación como un espacio donde aprender va de la mano de sentir. La música y la moda forman parte de su identidad y, lejos de quedarse fuera del colegio, las fusiona con naturalidad en su práctica educativa, creando experiencias únicas que conectan con el corazón de su alumnado. Aceituna es su primer cuento, nacido como fruto de un precioso proyecto en el cole. Una historia que refleja su manera de enseñar: con sensibilidad, imaginación y el firme propósito de tejer corazones cada día en el aula. Os abre las puertas de su cole desde Instagram en el perfil: @mispocioneseducativas.

Laura Martínez Ramos, conocida artísticamente como Lauramaras, nació en La Línea de la Concepción. Se formó en la Escuela de Artes y Oficios de Algeciras, más tarde se graduó en Bellas Artes en Granada, donde terminó de dar forma a su vocación artística. Actualmente trabaja como ilustradora y tatuadora en su propio estudio en su localidad natal, desde donde desarrolla un universo creativo muy personal. “Aceituna” es su primer cuento ilustrado publicado, un proyecto muy especial que marca un nuevo paso en su trayectoria. Apasionada del flamenco, que practica siempre que puede, compagina su vida artística con la aventura más importante de todas: ser mamá de Vera y Micaela. Podéis descubrir más sobre su trabajo en Instagram: @lauramaras_estudio.

El alumnado de 4º de primaria le ha realizado una entrevista a la ilustradora de este libro: