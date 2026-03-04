Tres estudiantes gaditanos, entre los MIR atrapados en Sri Lanka por la guerra en Irán: "No sabemos cuándo podremos volver a España"

Lo que iba a ser un viaje de descanso tras el exigente esfuerzo de realizar el examen MIR ha derivado en una situación de cierta incertidumbre para nueves jóvenes médicos, tres de ellos de la provincia de Cádiz, que se encuentran atrapados en Sri Lanka por el inicio de la guerra del Irán y el cierre del espacio aéreo que los debería traer de vuelta a España. El grupo está formado por un total de nueves jóvenes, 8 de ellos andaluces y uno extremeño: los sevillanos Álvaro Luceño López, Jesús Manuel Bullón Sánchez; y Carmen Ceferino Puig, de Coria del Río; Ana Cobo Cano, que es de Jaén; José Antonio Alberto Soto, de Arcos de la Frontera; Blanca Ponce Lorente, de Cádiz; Ana del Valle Olmedo, de Jerez; Rubén Corraliza Redondo, de Villanueva de la Serena (Badajoz); y Ana García Avellaneda, de Linares, en Jaén.

Según relatan, los jóvenes se encontraban en Sri Lanka cuando estalló el conflicto bélico entre EEUU e Israel e Irán y, aunque el país asiático en el que se encuentran no está afectado por la guerra directamente, sí se encuentra perjudicado por el cierre del espacio aéreo que afecta a la zona y que fue el motivo por el que la compañía aérea cancelara el vuelo de regreso a España previsto este martes 3 de marzo.

La situación les ha sumido en una profunda incertidumbre según relatan a Diario de Sevilla. "No sabemos cuándo podremos volver a España", explican, preocupados no sólo por el retraso en su vuelta, sino también por las consecuencias económicas que puede acarrear esta circunstancia. El conflicto en Oriente Próximo ha provocado cancelaciones masivas de vuelos y alteraciones en numerosas rutas internacionales, afectando a miles de viajeros en distintos puntos del planeta.

Un viaje planificado para descansar tras el examen MIR

Tal como explica Álvaro Luceño, uno de los sevillanos de la expedición, "hicimos el examen MIR en enero. Y desde bastante antes, desde verano, decidimos reservar un viaje para cuando acabáramos de estudiar, poder descansar y conocer otras partes del mundo. Y, en definitiva, poder disfrutar antes de entrar a trabajar después de la elección de plaza. Y lo que nos ha ocurrido es que estando aquí, en los últimos días ha estallado en Oriente Próximo un conflicto bélico y se ha cerrado el espacio aéreo por el cual nosotros debíamos volver a España, por lo que estamos aquí sin tener clara la fecha de vuelta y adaptándonos día a día".

Uno de los gaditanos del grupo, el arcense José Antonio Albert Soto, muestra su preocupación por la situación actual que están viviendo. "Hemos contratado una agencia y un seguro que la verdad es que están haciendo su trabajo. Estamos en una situación ahora mismo en la que tenemos bastante seguridad y con la que podemos continuar aquí. Nos han proporcionado alojamiento, tenemos comida, pero tenemos la incertidumbre de saber qué puede ir pasando. Nos han comentado que hasta el 9 de marzo no va a haber nuevos vuelos y no se nos proporciona una alternativa para poder regresar a nuestro país".

Solicitan ayudas a diferentes instituciones

Por su parte, la linarense Ana García Avellaneda explica que "hemos contactado con el Consulado de España en Colombo y con la Embajada en Nueva Delhi porque allí tienen centralizado todo este tema de Asuntos Exteriores, pero sólo podemos contactar con ellos a través del correo electrónico, ya que nuestras tarjetas eSIM solamente funcionan con internet y no podemos establecer líneas de llamadas. Nuestros familiares están intentando llamar desde España, pero al no ser un contacto directo con nosotros, no podemos establecer un canal de comunicación viable. Queremos hacer este vídeo para pedir visibilidad a los medios de comunicación españoles porque tanto la Embajada como el Consulado a través del correo electrónico nos está diciendo que contactemos con la aerolínea. Nosotros intentamos contactar con Etihad, también está ahora nuestra agencia llamando desde España, pero nos dicen que cuando se abra el espacio aéreo, podremos volar. Eso puede ser cuestión de semanas, incluso de meses. Quizás estaríamos esperando que nos reubicaran en otros vuelos o que buscaran rutas alternativas para poder volver a casa. Aunque estamos bien y estamos seguros aquí, queremos tener visibilidad para volver regresar a España cuanto antes.

Los primeros 175 españoles evacuados, ya de regreso

Los primeros españoles evacuados de Oriente Medio, 175 en total, llegaron el martes 3 de marzo por la noche al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un vuelo comercial procedente de Abu Dabi.

Se trata de la primera de las operaciones que lleva a cabo el Gobierno desde distintos puntos de Oriente Medio para repatriar al mayor número posible de españoles que, entre residentes, turistas y los que se han desplazado por motivos laborales, ascienden a más de 30.000. Tras aterrizar, los evacuados han salido por la zona de llegadas, donde les esperaban familiares, pasadas las nueve de la noche, y algunos han relatado a la prensa que estaban de vacaciones o trabajando cuando se vieron sorprendidos por los ataques y pasaron "mucho miedo".