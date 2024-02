Tragedia en Barbate: narcolanchas de 100.000 euros atracadas en alta mar para evitar su incautación

Desde 2018 las narcolanchas son "género prohibido", es decir, no se pueden fabricar, reparar, reformar, transportar, navegar, tenerlas o venderlas. En teoría, hace seis años que este tipo de embarcaciones no debieran navegar ni en la costa gaditana ni en ninguna otra del litoral español. Sin embargo, su presencia es más que frecuente en el mar. Se dejan ver con total descaro haciendo alarde de su potencia y prepotencia, además de diversificar su cometido: ya no sólo se emplean para la carga de droga, también para transportar combustible, proveer a otras embarcaciones y, en los últimos tiempos, para trasladar a inmigrantes desde Marruecos (previo pago) y arrojarlos por la borda cuando están próximos a tierra.

Resulta especialmente sangrante que seis narcolanchas estuvieran refugiadas del fuerte temporal en el puerto de Barbate el pasado viernes, como si de un aparcamiento público se tratase. Cinco de ellas emprendieron la huida ante la presencia de la Guardia Civil, pero una sexta, la pilotada por Kiko El Cabra, decidió enfrentarse a la autoridad valiéndose de su superioridad técnica. La goma tenía unos 14 metros y varios motores fuera aborda mientras que la patrullera de la Guardia Civil era una zódiac de actividades subacuáticas de unos 5 metros. En esa lucha desigual, dos agentes murieron y otros dos resultaron heridos, uno de ellos de extrema gravedad. Los seis tripulantes de la goma acabaron entre rejas.

Surgen preguntas de forma inevitable, ¿quiénes y dónde se construyen las embarcaciones de los narcos?, ¿cuál es la procedencia de los motores de gran potencia que utilizan? Es evidente que se fabrican de manera ilegal, sin cumplir trámite normativo alguno, pero lo cierto es que para montar una embarcación de este tipo se necesita una amplia infraestructura que, a su vez, precisa de un importante respaldo económico, el que aportan las mafias.

Según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, los traficantes evitan la incautación de las narcolanchas así como su guarda en las denominadas 'guarderías' con atraques en alta mar, esto es, emplazan las embarcaciones frente a la costa de Cádiz, cerca de Málaga o incluso en zonas próximas a Marruecos para evitar su intervención por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

De hecho, en un reciente caso juzgado en la Audiencia Provincial de Cádiz, los agentes comprobaron que la narcolancha implicada en el alijo estaba equipada con una tienda de campaña, sacos de dormir, provisiones, agua potable, etcétera.

Los atraques en alta mar vienen a abonar la tesis de que las narcolanchas que ocupaban el pasado viernes las instalaciones portuarias de Barbate están buscando refugio del temporal.

Las mismas fuentes jurídicas consultas han explicado a este medio que las narcolanchas están valoradas en unos 100.000 euros aproximadamente, una suma importante que las mafias invierten dentro de su logística y que no están dispuestas a perder.