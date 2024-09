Trabajadoras de la ayuda a domicilio de la Sierra anuncian una protesta en Prado del Rey

Trabajadoras del Servicio de ayuda a domicilio de cuatro pueblos de la Sierra protagonizarán este 11 de septiembre una protesta en Prado del Rey para reivindicar el pago a las mismas por los traslados que han de realizar entre los hogares de los beneficiarios de esta prestación y el plus del 5% reconocido a otras empleadas en otros puntos de la provincia y a ellas no.

UGT anuncia esta movilización para el día 11 de septiembre, de diez a doce de la mañana, a las puertas del Ayuntamiento de Prado del Rey, hasta donde protestarán trabajadoras ante las “numerosas incidencias laborales que están sucediendo en la empresa ATENDE (empresa licitada para el servicio de ayuda a domicilio de la Diputación de Cádiz), y que, pertenecen al lote 4 de Diputación y correspondiente a los pueblos de Algar, Bornos, Espera y Prado de Rey”. La central sindical explica que esta situación afecta a unas 200 trabajadoras.

Así las cosas, las representantes sindicales y las propias trabajadoras dicen que llevan casi seis años reclamando que “el tiempo empleado para ir entre un domicilio y otro de los distintos usuarios y usuarias lo añaden en la jornada laboral como tiempo efectivo de trabajo, al igual que tampoco añaden los 15 minutos de descanso o desayuno cuando el tiempo excede de 6 horas seguidas de trabajo”, como se recoge en el convenio colectivo y especificado en el pliego de condiciones firmado por la empresa junto a la propia Diputación de Cádiz.

También, UGT denuncia que “hay trabajadoras a las que se les ha calculado mal los desplazamientos y el tiempo de descanso y están con dos y tres horas de menos en su jornada, lo cual afecta también a su salario. Tampoco le han sido abonado nunca el 5% del pliego de Diputación mientras que las otras empresas de la Sierra sí pagan ese 5% desde el 2019. Incluso, en las nuevas contrataciones. Este 5%, en el lote 4 referido, se perdió completamente”.

Y van más allá, las representantes sindicales de UGT critican que “compañeras, según la antigüedad correspondiente, que trabajan de lunes a domingo no las pasan, ni de lunes a sábado ni las que trabajan, de lunes a sábado, les quitan los sábados como debería de ser. Si no que entran trabajadoras nuevas, de lunes a viernes, y con jornadas mayores que las más antiguas, quedando éstas más antiguas en muchas ocasiones debiendo horas a la empresa porque se las dan a las que entran con contratos nuevos. Hay trabajadoras a las que no se les respeta el día y medio de descanso e incluso, trabajando sin descansar ningún día. Y obligan a trabajar los festivos a las trabajadoras que no viene incluido en su contrato. No se reconoce la antigüedad real desde que se comienza a trabajar en la empresa o desde que vienen subrogadas por lo que, los trienios, no se paga lo que corresponde”, recogen en une escrito.