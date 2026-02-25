Un tiroteo en Barbate durante un operativo antidroga deja heridos a un guardia civil y dos presuntos narcos

La lucha contra el narcotráfico ha vuelto a tensar al máximo la mañana de este miércoles en la costa gaditana. Un operativo policial desarrollado en Barbate por la Comandancia de Cádiz de la Guardia Civil se ha saldado con un tiroteo, dos presuntos integrantes de una organización criminal heridos de bala y un agente lesionado durante una persecución.

Según ha informado la Dirección General de la Guardia Civil, el dispositivo se enmarca en las actuaciones contra la logística de las redes dedicadas al tráfico de estupefacientes en el entorno del estrecho de Gibraltar y el resto del litoral.

Durante la intervención, se produjo un incidente con armas de fuego. Como consecuencia, dos presuntos miembros de la organización investigada resultaron heridos: uno con una lesión de bala en una mano y otro en una pierna.

Uno de los guardias civiles que participan en el dispositivo policial ha resultado herido en un hombro al volcar el 'quad' en el que perseguía a los integrantes de la red

En el transcurso del operativo también resultó herido uno de los guardias civiles participantes. El agente sufrió lesiones en un hombro después de que el quad en el que realizaba una persecución volcara en plena actuación, en un escenario de alta tensión.

La investigación de lo ocurrido ha quedado en manos del equipo de delitos contra las personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz, que deberá esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el intercambio de disparos y depurar posibles responsabilidades.

El suceso ha generado una rápida reacción en el ámbito profesional. La Asociación Unificada de Guardias Civiles, a través de su Delegación en Cádiz, ha trasladado “su más sincero apoyo moral y jurídico” a los agentes de seguridad ciudadana de Barbate implicados en la intervención con armas de fuego.

En su comunicado, la asociación ha reivindicado la labor de estos efectivos, a los que define como una especialidad “sin profesión de riesgo reconocida, denostada, sin medallas y sin turnos”, subrayando la dureza de su trabajo diario frente al narcotráfico.

El operativo se enmarca en la presión constante que las fuerzas de seguridad mantienen sobre las estructuras logísticas de las redes de droga en la provincia de Cádiz, un territorio estratégico para estas organizaciones. La evolución de los heridos y los avances de la investigación marcarán las próximas horas en un caso que vuelve a situar a Barbate en el foco de la lucha contra el tráfico de estupefacientes.