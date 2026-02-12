Los técnicos del CSIC afirman que los ruidos de Grazalema son fenómenos normales

La provincia de Cádiz se encuentra en el centro de atención institucional y científica tras los fenómenos de ruidos y movimientos del terreno registrados en 17 municipios durante la última semana. La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, dirigida por Antonio Sanz, ha organizado junto al CSIC y la Agencia de Emergencias de Andalucía un encuentro informativo con los alcaldes afectados para trasladar explicaciones científicas que aporten certidumbre a la población.

El encuentro, celebrado este jueves en el Jardín Botánico de El Bosque, ha reunido a los responsables municipales de Grazalema, El Bosque, Ubrique, Villaluenga, Zahara de la Sierra, Benamahoma, Benaocaz, Prado del Rey, Algodonales, El Gastor, Algar, Castellar, Jimena, Torre Alháquime, Vejer de la Frontera, Setenil de las Bodegas y Alcalá del Valle. Durante la sesión, científicos del IGME-CSIC han explicado el origen de los estruendos y vibraciones que han generado alarma entre los vecinos, coincidiendo con la sucesión de borrascas que han azotado Andalucía en los últimos días.

La reunión ha contado con la presencia del secretario general de Interior, David Gil, la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, y el director general de Emergencias y Protección Civil, Alejandro García, entre otras autoridades provinciales. Por parte del equipo científico han participado Juan Carlos García López-Davaillo, coordinador del Grupo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias del CSIC, Sergio Martos Rosillo, coordinador del grupo de Hidrogeología del IGME-CSIC, y Károly Hidas, científico titular de la oficina del IGME en Granada.

Explicación científica de los fenómenos registrados en la Sierra de Cádiz

Los expertos han diferenciado dos situaciones que "no están relacionadas entre sí" y que han provocado la inquietud ciudadana. En primer lugar, los ruidos subterráneos tienen su origen en el comportamiento de los acuíferos de la zona. Las intensas precipitaciones registradas durante las últimas semanas han provocado el llenado acelerado de estos depósitos subterráneos, generando cambios en la presión del agua que se traducen en estruendos audibles en superficie. Según han indicado los técnicos del CSIC, se trata de "fenómenos que entran dentro de la normalidad" geológica de estas formaciones kársticas.

Por otro lado, la actividad sísmica detectada en la zona durante estos días responde a la dinámica tectónica habitual de la región. Los especialistas del Instituto Geográfico Nacional han confirmado que los movimientos registrados se encuentran dentro de los parámetros normales para esta área geográfica y que no están asociados ni a las inundaciones, ni a las condiciones meteorológicas extremas, ni al llenado de los acuíferos. La sismicidad de la Sierra de Cádiz se clasifica como de carácter bajo-moderado y no se han observado **circunstancias extraordinarias fuera de lo habitual** en este espacio.

Despliegue de recursos técnicos y científicos en la zona afectada

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía se ha activado un dispositivo excepcional de monitorización y análisis. El director general de Emergencias, Protección Civil y Lucha Contra Incendios, Alejandro García, ha asegurado que "los vecinos pueden estar seguros de que todos los ojos están puestos en sus municipios para garantizar su salvaguarda. No hay en estos momentos un territorio más monitorizado que este". Este jueves se han desplegado sobre el terreno máquinas de tomografía y georadares del Instituto Andaluz de Geofísica para obtener imágenes detalladas del subsuelo.

El pasado viernes 6 de febrero, a petición de la Agencia de Emergencias de Andalucía, se incorporó al operativo un equipo de diez especialistas en hidrogeología y movimientos del terreno, dependiente del CSIC, organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Estos expertos han trabajado conjuntamente con especialistas en sismología del Instituto Geográfico Nacional, adscrito al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, para elaborar informes técnicos preliminares y ofrecer información directa a los municipios afectados.

Grazalema permanece desalojado como medida preventiva

El municipio de Grazalema es uno de los más afectados por la situación y permanece aún desalojado por precaución. Su alcalde, Carlos Javier García, presente en el encuentro, ha agradecido "el trabajo que están realizando los servicios de emergencias" y ha subrayado "la plena confianza en el conocimiento científico y en las instituciones que están llevando a cabo la gestión de esta emergencia". Los vecinos desalojados están siendo atendidos por los servicios sociales de la Junta mientras se completan las evaluaciones técnicas.

La pregunta más recurrente entre los representantes municipales ha sido qué mensaje trasladar a sus vecinos. Desde la dirección del operativo se ha insistido en que la introducción de la ciencia en esta emergencia es un elemento crucial para tener todos los datos que explican el fenómeno y poder ofrecer respuestas basadas en evidencias. Alejandro García ha destacado que "dentro de lo extraordinario de esta situación, hay que subrayar la introducción de la ciencia en esta emergencia es un elemento que está siendo crucial".

Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones activado

Todas estas actuaciones se enmarcan dentro del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI), que se encuentra activado en fase de emergencia, situación operativa 2. Desde la dirección del PERI se puso en marcha una campaña de prevención e información a las zonas afectadas. El teléfono de emergencias 1-1-2 ha recibido numerosas llamadas durante la última semana de vecinos de la provincia de Cádiz informando de estruendos, ruidos y movimientos en el terreno que han generado una situación de incertidumbre y alarma entre la población.

Con el fin de coordinar una información rigurosa, oficial y basada en la evidencia científica, se ha constituido un grupo de comunicación para responder a la demanda informativa sobre los episodios que están teniendo lugar. Este grupo ha celebrado hoy su segunda sesión formativa, con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía información avalada por el conocimiento científico y en un lenguaje accesible. Una reunión informativa similar se mantuvo el pasado lunes con los alcaldes de la Serranía de Ronda afectados por los mismos fenómenos.

Cuáles son los signos de alerta ante deslizamientos del terreno

Durante el encuentro con los alcaldes, los especialistas del CSIC también han abordado el fenómeno de los deslizamientos del terreno, que pueden producirse cuando los suelos saturados de agua pierden su cohesión. Los expertos han ofrecido claves de utilidad a los ayuntamientos para monitorizar cada caso, detectar signos de alerta y actuar de forma temprana en los casos necesarios.

Entre los indicadores de advertencia se encuentran la aparición de grietas en el terreno, el desplazamiento de postes o árboles, cambios en el flujo de agua superficial, o la presencia de pequeños desprendimientos precursores de movimientos mayores. Los técnicos han recomendado a los consistorios establecer protocolos de vigilancia visual en las zonas de mayor riesgo y mantener canales de comunicación directos con los servicios de emergencia para poder actuar con rapidez ante cualquier eventualidad.

Cómo se coordina la respuesta institucional ante esta emergencia

La complejidad de la situación ha requerido la coordinación entre múltiples administraciones y organismos. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, y la Agencia de Emergencias de Andalucía, lidera el operativo autonómico. Por parte del Gobierno central participan el CSIC, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y el Instituto Geográfico Nacional, adscrito al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Esta colaboración interadministrativa permite combinar recursos técnicos, científicos y humanos para ofrecer una respuesta integral a la población afectada. Los ayuntamientos actúan como enlaces directos con los vecinos, trasladando las preocupaciones ciudadanas a los técnicos y difundiendo la información oficial elaborada por los expertos. El modelo de gestión adoptado prioriza la comunicación basada en evidencias científicas frente a especulaciones o informaciones no contrastadas.

Qué medidas se están adoptando para informar a la población

La estrategia de comunicación diseñada por las autoridades busca ofrecer información rigurosa y comprensible a todos los ciudadanos afectados. El grupo de comunicación constituido para este fin trabaja en la elaboración de materiales divulgativos que expliquen en lenguaje sencillo los fenómenos que están ocurriendo, sin alarmismos pero con transparencia sobre la situación real.

Los ayuntamientos están recibiendo documentación técnica adaptada para su difusión entre los vecinos, y se han establecido canales directos de consulta para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas con información oficial. Las redes sociales institucionales, los bandos municipales y las reuniones vecinales presenciales se están utilizando como vías complementarias para garantizar que la información llegue a toda la población, especialmente a los sectores con menor acceso a medios digitales.