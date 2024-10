Suspendido el Día Internacional del Lomo en Manteca ante las previsiones de lluvias

Debido a las previsiones meteorológicas que anuncian lluvias en toda la provincia de Cádiz para este fin de semana, la Comisión Organizadora del Día Internacional del Lomo en Manteca, con los carniceros y establecimientos participantes, ha tomado la decisión de cancelar la celebración de este evento en su séptima edición.

En un encuentro celebrado en la noche de este martes, en uno de los salones de la biblioteca municipal, se barajaron varias propuestas, siendo tomada la decisión de suspender esta iniciativa que tenía previsto algunos actos en la tarde del sábado, y el resto durante la jornada del domingo.

“Es una lástima, pero no podemos controlar el tiempo. Este evento requiere una gran dedicación por parte de nuestros carniceros, y debemos asegurar su éxito. Hemos agotado todas las posibilidades para encontrar alternativas que permitieran su desarrollo, pero las condiciones no son favorables y el aplazamiento para la próxima semana tampoco garantiza que no llueva”, afirmó el alcalde, Antonio González.

A pesar de la cancelación, la primera autoridad local ha animado a seguir disfrutando del lomo en manteca, disponible durante todo el año, y especialmente esta semana, en las carnicerías del municipio. Además, apunta que los bares y restaurantes continuarán ofreciendo una amplia variedad de platos y tapas que harán honor a este producto gastronómico como seña de identidad de Vejer.

Así, se confía en que el 2025 se pueda retomar esta celebración con más entusiasmo que nunca y que se disfrute del Día Internacional del Lomo en Manteca como se merece.