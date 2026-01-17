La ONCE reparte 400.000 euros en Arcos entre "familias trabajadoras, gente buena y necesitada"

El vendedor de la ONCE, José María Calderón, ha repartido 400.000 euros en la barriada La Perdiz de Arcos

El sorteo del Cuponazo de la ONCE de este viernes 16 de enero ha dejado una parte de su fortuna en Arcos de la Frontera, con 400.000 euros en premios mayores gracias al vendedor José María Calderón que repartió diez cupones premiados con 40.000 euros cada uno en la barriada de La Perdiz de la localidad gaditana.

La Perdiz, una barriada de Arcos de 200 vecinos

Calderón es vendedor de la ONCE desde hace año y medio y anoche se mostraba encantado, nada más saber que había dado parte del Cuponazo a sus vecinos y vecinas, en una barriada que apenas supera los 200 habitantes.

“No me lo creo la verdad, se lo he dado a familias trabajadoras, gente buena y necesitada”, comenzaba diciendo.

“Lo doy con ganas. Me dicen siempre que no doy (premio) y lo he dado. Esto hay que repetirlo que estoy de racha”, añadía.

“Esto una alegría muy contagiosa para todos” concluye.

Otro premio de 280.000 euros en Málaga

Málaga también se ha llevado otro pellizco de la suerte de este Cuponazo con otros 280.000 euros en premios mayores que ha repartido Pedro Reina, que vendió otros siete cupones agraciados con 40.000 euros cada uno en la plaza Basconia de la capital malagueña.

La suerte de este sorteo ha estado muy repartida por media España ya que ha dejado el resto de los premios entre Baleares, Canarias, Castilla La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, donde se vendió la serie agraciada con los seis millones de euros, en la localidad de Yecla.

El Cuponazo sale todos los viernes por tres euros

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros. Además, se pueden ganar 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado. Y, con el nuevo modelo de “por los lados puedes ser ganador”, premio de 500 euros a las cuatro primeras y a las cuatro últimas cifras; 50 euros a las tres primeras y a las tres últimas cifras; 6 euros a las dos primeras cifras y dos últimas; y reintegro de 3 euros a la primera cifra (primer reintegro) y a la última cifra (segundo reintegro).