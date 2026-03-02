La provincia de Cádiz gana empresas pero mantiene una de las densidades más bajas de España, según Unicaja

La provincia de Cádiz tenía registradas en 2024 un total de 63.651 empresas, lo que supone un incremento respecto a 2023 de 784. Con esta cifra es la tercera en el ámbito andaluz, por detrás de Málaga y Sevilla, y la décimo sexta en el panorama nacional. Sin embargo, la ratio de densidad de empresas, es decir, el número de sociedades por número de habitantes, se queda muy lejos del promedio español: un 50,6 frente al 66,9 estatal. Solo por delante de Huelva (47,4) y Guadalajara (48,3), en los últimos años no ha habido cambios significativos: de 2019 a 2024 no ha reducido la distancia con la media nacional.

Esta es una de las conclusiones que se desprende del informe Análisis Económico-Financiero de la Empresa Española 2025 –elaborado por Analistas Económicos de Andalucía, el servicio de estudios de Unicaja–, que estudia la perspectiva sectorial, el tamaño de las empresas o las sociedades mercantiles creadas y disueltas, con datos tanto provinciales, como regionales y nacionales.

Desglosadas, de las 63.651 sociedades existentes en 2024, hasta un 49,9% no tenían asalariados, es decir, 31.772. Es el conjunto más numeroso, seguido de cerca por aquellas empresas que emplean de 1 a 9 personas, que alcanzan el 45,5% (un total de 28.941). Apenas el 4% se contabiliza entre las empresas de 10 a 49 empleados (2.573) y un 0,57%, con más de 50 (365).

Según el documento, las empresas de Cádiz cuentan con una representación más amplia respecto al total en el sector comercio, transporte y hostelería, con hasta un 41,2%. Por el contrario, ofrece una de las representaciones más bajas en España en el sector de la construcción, en concreto un 9,2%. La provincia gaditana se sitúa en el puesto 31 del ránking de provincias con mayor número de empresas con 200 o más trabajadores. Con un 10,68%, es la quinta provincia andaluza, con Almería (18,5), Sevilla (16,09), Córdoba (13,33) y Huelva (12,19) por delante.

En cuanto a referencias empresariales por provincia, Cádiz está en el puesto 19 con un 1,29. Sevilla y Málaga la superan en este índice. Además, está por debajo del promedio nacional (6%) en empresas líderes, mientras que lo supera (4,67%) en cuanto a empresas gacela con un 5,71%. También es más alta la contribución en empresas de alta rentabilidad: un 4,8% frente al 3,98 nacional. Málaga con un 5,54 está por delante en referencia a la región.

En la provincia gaditana se crearon en 2024 1.896 sociedades mercantiles. Esto la coloca en el ámbito nacional en el puesto 14, con provincias andaluzas como Málaga (tercera) y Sevilla (sexta) por delante. Frente a 2023, nacieron 90 nuevas empresas, aunque con un capital social menor al de un año antes: de 81.829 euros de media a 54.995 euros en el ejercicio siguiente. El cociente entre las nuevas y la cifra total de existentes, del 10,6%, hace que Cádiz destaque, y se coloque por encima de la media nacional que fue del 10,3%.

Por el contrario, hay que advertir del índice de rotación, la relación entre sociedades disueltas y creadas, porque la provincia ha empeorado su posición respecto al promedio estatal, incluso a pesar de partir de unos valores ya inferiores en 2020. En 2024 se disolvieron 441 sociedades, de las que 21 fue por fusión. La tasa interanual de empresas creadas subió un 4,5% mientras que la tasa de las disueltas fue del 5%. El índice de rotación fue del 23,3 frente al 23,4 del año anterior, por lo que se destaca una evolución favorable en este sentido.