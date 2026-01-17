Paterna de Rivera homenajea este sábado a Sara Baras y Miguel Poveda
La bailaora y el cantaor descubrirán dos baldosas en su honor en el Paseo del Flamenco.
Acto seguido intervendrán Marta Gil y Miguel Laín al cante y Roberto Spano a la guitarra.
El Ayuntamiento de Paterna de Rivera homenajea este sábado 17 de enero a partir del mediodía a dos grandes figuras del flamenco que han contribuido desde el cante y el baile al engrandecimiento del cante propio de la localidad jandeña.
En un acto que está programado a las 12:00 horas, en la calle Petenera del conocido Paseo del Flamenco, las autoridades municipales descubrirán dos baldosas parar rendir tributo a la bailaora Sara Baras y el cantaor Miguel Poveda, artistas de talla internacional.
La cita concluirá, desde las 13:00 horas, con una actuación flamenca en la que intervendrán Marta Gil y Miguel Laín al cante y Roberto Spano a la guitarra.
