El Parque de Bomberos de Vejer vuelve a enfrentar al alcalde y a José Ortiz

La ubicación del futuro Parque de Bomberos de Vejer vuelve a enfrentar al equipo de gobierno que preside el socialista, y alcalde, Antonio González, y al presidente del Consorcio de la provincia de Cádiz, José Ortiz, a la sazón portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Consistorio vejeriego. Cada uno defiende un lugar distinto donde crear esta infraestructura.

Así, por un lado, el alcalde de Vejer, cree que los terrenos que propone el presidente del Consorcio, junto al edificio de Zona Franca, no son los adecuados al basarse en el criterio que tuvo el anterior responsable provincial de bomberos, Francisco Vaca, que no aceptaba esa propuesta.

Antonio González, ha asegurado que ha mantenido dos reuniones con el actual presidente del Consorcio de Bomberos, y “lo único que le pedimos es, vamos a hacer las cosas bien. No podemos anunciar por anunciar sin tener todavía las cosas claras”, ya que ese terreno al que alude José Ortiz, es un equipamiento al lado de Zona Franca. Según recuerda, el anterior presidente del Consorcio, en una reunión técnica a la que él acudió como diputado provincial, aseguró que “ese terreno no reunía los requisitos para instalar en Vejer un parque de bomberos, se lo dijeron los técnicos del propio Consorcio. Lo que no valía entonces, ahora si vale”.

El alcalde de Vejer, apuesta por los terrenos que se compraron para ubicar el matadero provincial, aunque habría que cambiar la calificación del suelo. Está en una zona accesible, la carretera autonómica, cerca de Cañada Ancha, con acceso a puntos de agua. “Qué ocurre, se trata de trata de una zona que no es equipamiento dotacional, y por lo tanto hay que cambiarle el uso”, algo en lo que confía que se pueda hacer con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)”.

Antonio González pide al Consorcio de Bomberos que mientras se tramitan los permisos, se realizan las obras y se dota de personal al futuro parque, se dote a la población de un retén de bomberos con camión y varios efectivos, que podrían estar alojados en la Jefatura de la Policía Local.

No lo ve así, el presidente del Consorcio de Bomberos, José Ortiz, quien matiza que los terrenos junto al edificio de Zona Franca cumplen con las necesidades técnicas que precisan este tipo de instalaciones.

“Más claro no puedo ser. Tenemos la consignación presupuestaria, tenemos la inversión asegurada para construir el Parque de Bomberos en Vejer. El actual alcalde se niega a recibirnos, y estamos esperando una reunión desde hace bastantes días, y donde le he dicho que a cualquier hora, cualquier día y en cualquier lugar podemos mantener esa reunión para hablar técnicamente de los aspectos que todos necesitemos para concretar, para dialogar y solucionar esta cuestión pendiente”, expone José Ortiz.

Para el actual presidente del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, “el actual terreno junto a Zona Franca, es un terreno viable, y nosotros no tenemos ningún problema y nos consta que sería una cesión rápida y nuestra voluntad es construir el Parque de Bomberos cuanto antes y para eso necesitamos la colaboración del Ayuntamiento. De no ser así, optaremos por un plan b, para que Vejer tenga un Parque de Bomberos”.

En un pleno celebrado a principios de enero de 2022, la Corporación municipal de Vejer, gobernada por el Partido Popular aprobaba por unanimidad, es decir con el apoyo del PSOE que estaba en la oposición ceder la parcela junto al edificio de Zona Franca. El anterior presidente del Consorcio, Francisco Vaca, la rechazó porque no veía el sitio y porque no tenían financiación económica para el proyecto. El actual presidente de los bomberos, asegura que sí le gusta el sitio y que tiene financiación para ello.