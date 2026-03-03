El paro baja en febrero en la provincia de Cádiz en 889 personas

El paro ha bajado en Cádiz durante el mes de febrero. La provincia sigue la senda de Andalucía, donde solo en Almería y Jaén ha subido en algunas decenas, mientras que ofrece un comportamiento mejor que el estado que registra un incremento del 0,15%. En concreto, en la provincia hay 889 ciudadanos menos en las listas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para un total 111.662.

Con una variación relativa del -0,79 Cádiz es el segundo territorio andaluz donde más baja el desempleo, solo superado por Huelva que se anota un -2,13. En números absolutos destaca como la provincia que más parados dejan de estar registrados en el último mes. De un año a otro, resalta la bajada de personas que buscan un empleo, hasta 10.574 menos, con una variación interanual del -8,65.

Solo el grupo de personas sin empleo anterior aumenta en el mes de febrero, en concreto son 55 más para un total de 14.334. El desglose de quienes han dejado de estar inscritos en el SAE muestra, como es habitual, el arrastre del sector servicios, que contabiliza 78.555 desempleados después de restar hasta 718. Ya más lejos en cuanto a empuje se queda la construcción, que rebaja su dato en 170 parados menos y se queda en 9.677. En agricultura, que cuenta con 3.199 demandantes de empleo, han salido de los registros 29 personas. Un total de 27 lo han hecho en el sector industria, que baja a 5.897 parados.

Cotizantes

Según los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, la provincia tuvo de media a lo largo del mes de febrero 416.951 cotizantes, al sumar 792 cotizantes respecto al mes anterior. Si se toma como referencia el dato del último día del mes, la diferencia entre un mes y otro es más significativa, al llegar a 419.984, eso es 5.129 más que a final de enero.

Reacciones

CCOO en Cádiz alerta de que la mejoría de los datos de desempleo "es insuficiente para transformar las deficiencias estructurales del mercado laboral gaditano". El secretario provincial de Empleo, Juan Rodríguez, se detiene en que "los datos de febrero vuelven a evidenciar una brecha de género inaceptable, ya que el paro entre los hombres ha bajado un 1,26%, mientras que entre las mujeres el descenso apenas ha sido del 0,51%". "El rostro del desempleo en Cádiz sigue siendo femenino, con 70.359 mujeres sin trabajo frente a 41.303 hombres, lo que demuestra que la recuperación no llega por igual a toda la clase trabajadora", sostiene.

CCOO también pone el foco en "la precariedad en la contratación", que "sigue siendo la nota dominante, con un 57,11% de contratos temporales en Andalucía durante el último mes”. El sindicato denuncia que esta inestabilidad se suma a un dato "dramático": el 66,4% de las personas paradas en la provincia de Cádiz, unas 66.915 personas, no perciben ningún tipo de prestación. "Esta situación de indigencia administrativa sitúa a miles de familias en una vulnerabilidad extrema ante la pasividad del Gobierno andaluz", critica.