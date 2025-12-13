Navantia organiza en el astillero de San Fernando una jornada de puertas abiertas

Navantia abre las puertas del astillero de San Fernando este domingo 14 de diciembre a la ciudadanía. La entrada será libre y se han previsto autobuses lanzadera desde la ciudad para trasladar a los visitantes hasta La Carraca.

Las instalaciones permanecerán abiertas desde las 9:30 horas hasta las 13:30 horas. Al contrario que en Puerto Real donde los asistentes fueron trasladados al interior del recinto industrial en autobuses, en este caso los interesados recorrerán el complejo a pie. Según la convocatoria de la empresa, los ciudadanos podrán entrar e ir parando en los distintos puntos de interés del astillero: el taller de carenas, el dique 4, el edificio de dirección, el taller de elaboraciones, el taller de anillos, el muelle, el nuevo Centro de Excelencia (Coex) de Sistemas Navales y los talleres de Sistemas. Al final del recorrido, eso sí, se dispondrán autobuses para llevar a la puerta principal a los visitantes.

La compañía ha habilitado, además, autobuses lanzaderas que desplazarán desde San Fernando hasta el astillero a las peronas que lo deseen. Partirán desde el parque Almirante Laulhé cada 15 minutos desde las 9:15 horas y hasta las 12:15 horas. También se puede acudir en coche particular hasta la antigua Bazán, con el aparcamiento exterior abierto para el estacionamiento. No es necesario inscribirse previamente para participar de esta jornada de puertas abiertas.

La cita vendrá acompañada de una acción solidaria: una recogida de juguetes, para la Asociación de Reyes Magos de San Fernando y Salvemos la Ilusión, de loas asistentes que se quieran sumar a esta iniciativa.