Malestar en el equipo de gobierno de Vejer por los repartos económicos de la Diputación

El alcalde de Vejer, Antonio González, ha comparecido junto a su equipo de gobierno para denunciar lo que considera un trato discriminatorio por parte de la Diputación de hacia su municipio. Durante su intervención, el alcalde expresó su indignación ante el reparto, calificado de arbitrario de los recursos económicos realizado por la Diputación, y ha señalado que Vejer no ha recibido ningún tipo de ayuda extraordinaria en más de un año de gestión bajo su mandato.

Así, apuntó que la “Diputación reparte de forma arbitraria los recursos que pagamos todos. Barbate recibe 2,5 millones de euros, Paterna 1,8 millones, Conil 100.000 euros solo para la Navidad, y Vejer, cero euros. No me puedo callar, se me revuelven las tripas”, agregó, visiblemente molesto.

El alcalde también subrayó la falta de respuesta por parte de la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, a la que ha solicitado varias reuniones sin éxito. Antonio González no solo criticó el reparto de recursos, sino que también señaló como cómplice de ello a “un exalcalde del PP, quien, tras perder las elecciones municipales, ha sido contratado como asesor en la Diputación con un sueldo de 43.000 euros anuales” y que hasta el momento “no está trabajando por los intereses de Vejer y estar todos los días haciendo fotos para dañar la imagen del municipio”.

Para concluir, el alcalde quiso transmitir un mensaje de tranquilidad a los vecinos de Vejer, asegurando que el gobierno local seguirá luchando por los derechos del municipio: "Tomaremos las medidas que hagan falta para conseguir lo que nos corresponde. No queremos ser más que nadie, pero tampoco vamos a permitir ser menos".

El equipo de gobierno de Vejer ha anunciado que presentará una moción en el próximo pleno del Ayuntamiento, la cual será trasladada también a la Diputación, para exigir un reparto equitativo de los recursos y denunciar “la actitud arbitraria de la administración provincial”.