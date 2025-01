"Lógica va a ser un éxito en cuanto la pongamos en marcha"

–¿Será este el año de la aprobación definitiva del parque industrial y logístico de Lógica, lo que era Las Aletas, en Puerto Real?

–Debe serlo. Es más, yo diría que eso es algo inminente. Todo el trabajo que dependía de la Junta ya está hecho y ahora estamos pendientes del Consejo de Ministros para lo que es Las Aletas pase a Lógica. Estamos con los cierres de evaluación del dinero que cada administración debe aportar y confío en que sea inminente.

–Son muchos años de espera...

–Y tanto. Recuerdo que en el año 2000 Álvarez Cascos, siendo ministro, ya trataba este tema con el alcalde de Puerto Real (José Antonio Barroso). Mire, a nosotros nos podrán decir lo que sea pero la Junta es la única administración que ha puesto orden en todo esto, y además lo que hemos hecho ha sido complicadísimo. Siendo delegado del Gobierno de España en Andalucía firmé unos convenios con la Junta y cuando en 2019 llegamos al Gobierno andaluz me encontré con que quienes habían firmado esos convenios no tenían la propiedad de los terrenos, es decir, que firmaron sin capacidad de gestión de ese suelo. Me reuní con los abogados de esos propietarios y era la primera vez que se reunían con alguien. Al final llegamos a un acuerdo extrajudicial en el que hemos tenido que buscar debajo de las piedras 26 millones de euros para comprar esos terrenos, pero si hubiéramos pleiteado la operación le habría costado a la Junta unos 200 ó 300 millones. Ha sido un trabajo tremendo porque hemos tenido que poner de acuerdo a los propietarios, buscar el justiprecio y habilitar un procedimiento histórico en el Parlamento en el que, mediante una modificación de la Ley de Presupuestos, la Cámara autorizara por unanimidad un acuerdo extrajudicial para la compra de esos terrenos. Todo eso ya está hecho y estoy convencido de que Lógica va a ser una historia de éxito nada más ponerla en marcha.

Imagen retrospectiva de los terrenos de Las Aletas, en Puerto Real, donde se asentará el nuevo parque industrial de Lógica. / Julio González

–¿En qué basa tanto optimismo?

–Por su ubicación, por todo lo que significa La Cabezuela para la Bahía y con el tren teniendo una parada allí mismo. Eso es un lujo para las empresas y me consta que en cuanto saquemos Lógica y la pongamos en valor, va a colmatarse rápidamente todo el espacio previsto, porque hay muchas empresas interesadas. En nada tendremos que estar pensando en cómo ampliar Lógica, que va a ser uno de los mayores parques técnicos, logísticos e industriales de Andalucía.

–La provincia de Cádiz también está a la espera de dos autovías importantes que dependen de la Junta como la de El Puerto a Rota (A-491) y la Arcos-Antequera (A-384). ¿Hay avances?

–2025 va a ser el año de la conexión El Puerto-Rota. Esa es ahora la primera obra de magnitud potente que queremos impulsar y es una actuación prioritaria para la consejera. Sorprendentemente esa autovía se dejó colgada en su momento y no se culminó llegando hasta la entrada a Rota. En cuanto a la carretera Arcos-Antequera, este año la hemos vuelto a incorporar en los Presupuestos de la Junta. Se van a hacer los primeros estudios y la autovía se tendrá que hacer por tramos, pero el compromiso existe.

"Reconozco que el estado de conservación de algunas carreteras no es la adecuada y pido perdón por ello”

–El estado de conservación de algunas carreteras de la provincia es lamentable y algunas de ellas dependen de la Junta, como la autovía Jerez-Sanlúcar (A-480).

–Tiene razón. Hemos invertido recientemente en la Jerez-Los Barrios, hemos tenido que acometer muchas obras de emergencia por las lluvias que se han llevado un dinero importante, hemos logrado terminar la nueva carretera de Alcalá del Valle... Es decir, hemos hecho cosas pero reconozco que el estado de conservación de algunas carreteras no es la adecuada. Pido disculpas por ello y vamos a intentar que esos arreglos sean una prioridad.

–El Gobierno de Pedro Sánchez aparcó el proyecto de desdoble de la carretera N-4 entre Cádiz y Sevilla para apostar por un tercer carril en la autopista AP-4. ¿Es esa la solución a los atascos en esa vía de comunicación?

–No, no es la solución. La solución es el desdoble de la N-4, que la empezamos estando nosotros en el Gobierno. Ahora bien, si se quiere hacer ese tercer carril en la autopista, que se haga, pero es una indignidad y un atropello que ese tercer carril no llegue hasta Cádiz y se quede a la altura de Los Palacios. Llevo meses clamando contra eso y echo de menos que alguien del PSOE de Cádiz levante la voz contra el maltrato del Gobierno de Pedro Sánchez a la provincia de Cádiz. Pero nada, en el Partido Socialista sólo hay sumisión.

–¿Tiene pensado la Junta acometer la línea 2 del tranvía de la Bahía, la conexión entre Cádiz y Puerto Real a través del segundo puente, donde hay una plataforma habilitada para ello desde su construcción?

–Con total sinceridad, ahora mismo tenemos otras prioridades. Además, Juanma Moreno es muy serio en esto y nos tiene totalmente prohibido a los consejeros comprometer actuaciones que no tengan una base presupuestaria. Culminar el Trambahía fue durísimo. Fue lo primero que tuvimos que afrontar nada más llegar al Gobierno andaluz en 2019, porque todo estaba bloqueado por Europa. Pedimos una prórroga, la conseguimos y lo terminamos. Hoy el Trambahía es un éxito indiscutible pero la línea 2 no está ahora entre las prioridades. La etapa de las promesas falsas y las maquetas presentadas y no culminadas es anterior a nuestra llegada al Gobierno andaluz.