La Junta convoca ayudas para la investigación sobre combustibles limpios para el sector aeronáutico

La Junta de Andalucía ha convocado nuevas ayudas por valor de 15 millones de euros para el sector aeronáutico con el objetivo de investigar en el desarrollo de combustibles más sostenibles para profundizar en la lucha contra la descarbonización en el transporte aéreo.

A través de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, los objetivos de estas ayudas son la reducción de "la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera y la investigación de nuevos combustibles que prácticamente eliminen la liberación de CO2 en las futuras aeronaves.

Estas ayudas están destinadas a financiar proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental en el sector de la aviación sostenible que contribuyan a ofrecer soluciones tecnológicas innovadoras a los retos de la sociedad andaluza, mediante la investigación e innovación, la transferencia de tecnología y la cooperación entre empresas y agentes del sistema andaluz de conocimiento, según informa el Gobierno autonómico.

Los incentivos se recogen en las bases reguladoras de la iniciativa ‘InnovAndalucía’, que aglutina un total de seis programas de ayudas dotados con 59 millones de euros del Programa Andalucía FEDER 2021-2027 para promover la innovación empresarial y tecnológica en sectores estratégicos para Andalucía.

La finalidad de estas subvenciones es apoyar el ecosistema regional mediante la ejecución de proyectos que contribuyan a los objetivos de la iniciativa Clean Aviation Joint Undertaking, creado en el marco Horizonte Europa, programa de investigación e innovación de la UE.

En concreto, Clean Aviation se centra en demostrar tecnologías disruptivas para aeronaves y conceptos novedosos que aborden la próxima generación de aeronaves regionales y de corto y medio alcance (SMR), con un 30% menos de emisiones netas de gases de efecto invernadero, y una entrada en servicio para 2035, de aeronaves que estarán propulsadas por Combustibles de Aviación Sostenible (CAS) o hidrógeno combinados con hibridación eléctrica, permitiendo así cero emisiones de CO2 en vuelo cuando se utilice hidrógeno como fuente de energía o hasta una reducción del 90% de las emisiones CO2 cuando se combina con el efecto del CAS.

Esta línea de incentivos para proyectos de innovación empresarial en el ámbito de la aviación sostenible se convoca en régimen de concurrencia competitiva. Las entidades beneficiarias de estas ayudas son las empresas, que deberán contar con un establecimiento operativo en Andalucía en el momento de la concesión de la subvención, y los agentes de generación del conocimiento, cuya participación debe representar al menos el 3% del presupuesto subvencionable.

El proyecto debe estar orientado al desarrollo de la aviación sostenible según la hoja de ruta común acordada el pasado julio entre la Junta de Andalucía y Clean Aviation. Entre estos bloques consensuados se encuentra una aeronave regional híbrido-eléctrica con un 50% de incremento en la eficiencia en comparación con las aeronaves de última generación del año 2020 o aeronaves de corto y medio alcance (SMR) ultraeficientes y competitivas, con un 30% de incremento de la eficiencia en comparación con las de última generación.

El documento trata también el desarrollo de tecnologías basadas en hidrógeno verde que permitan el desarrollo de aeronaves regionales o de corto/medio alcance propulsadas por este elemento químico. Los proyectos tendrán un periodo de ejecución máximo de 24 meses, siendo el presupuesto subvencionable mínimo por solicitud de 250.000 euros y máximo de cinco millones de euros.

Estos incentivos oscilan, en el caso de las empresas, entre el 50% y el 80% del presupuesto subvencionable, dependiendo, entre otros factores, del tamaño de las entidades. También podrán alcanzar hasta el 100% en el caso de los agentes de generación del conocimiento que no desarrollen actividad económica.

Los interesados en estas ayudas tienen hasta el 18 de marzo de 2026 para presentar las solicitudes a través de la sede electrónica general de la Administración de la Junta de la cual está disponible en la siguiente dirección: https://juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/25722.html.