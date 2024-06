Jorge Rodríguez (IU): "En Sumar hemos echado en falta procesos más democráticos"

"La unión de la izquierda es más necesaria que nunca para frenar a la derecha y a la ultraderecha, pero hacen falta cambios para que todos los partidos que estemos en esa coalición nos sintamos cómodos". Esta es la visión del coordinador provincial de Izquierda Unida (IU) en Cádiz, Jorge Rodríguez, tras la situación creada en Sumar con la dimisión de Yolanda Díaz como secretaria general tras los malos resultados obtenidos en las elecciones europeas del pasado 9 de junio.

En declaraciones a este periódico, Rodríguez reconoce que en Sumar "hay cosas que no se han hecho bien" y explica que su crítica no se limita en exclusiva a la configuración de la candidatura para el Parlamento Europeo, que situó a la apuesta de IU, Manu Pineda, en el cuarto puesto de la lista, no obteniendo su escaño al lograr Sumar sólo tres eurodiputados.

El máximo responsable de IU en la provincia gaditana critica también las formas utilizadas en Sumar en este y en otros procesos electorales previos. "Será porque en IU estamos acostumbrados desde siempre a los procesos asamblearios pero no nos ha gustado que en Sumar se hayan tomado todas las decisiones de arriba a abajo, sin posibilidad de opinar o de criticar y con unos métodos muy poco democraticos", lamenta el político trebujenero.

Jorge Rodríguez es de la opinión de que Sumar tiene futuro "porque a la izquierda del PSOE es necesario aglutinar una izquierda transformadora que frene la ola de la derecha y de la ultraderecha en Europa, porque es una evidencia que la derecha no para de crecer mientras que la izquierda no lo hace", apostilla. Pero incide en la necesidad de que "todos los partidos que estemos en Sumar debemos estar cómodos", algo que entiende que pasa por una reflexión sobre los métodos y las formas de gestionar que se han empleado "y que no han sido entendidos por la militancia de IU".

Sobre los cambios que se avecinan al frente de Sumar, Jorge Rodríguez opina que ni él ni el resto de los dirigentes de IU tienen mucho que decir "porque Sumar es un partido político independiente y porque las formaciones que estamos incluidas en la coalición del mismo nombre, como Más País o la propia UIzquierda Unida, nos tenemos que quedar al margen".

Eso sí, considera lógico que Yolanda Díaz dimita como secretaria general de Sumar tras tantos reveses electorals pero también defiende su continuidad en el Gobierno de Pedro Sánchez "porque ha sido la mejor ministra de Trabajo que ha habido en democracia, logrando muchos avances laborales y sociales para los trabajadores después de unos años de muchas recortes".

Sobre la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez, el coordinador provincial de IU muestra su deseo de que haya estabilidad, pero reconoce que lo que suceda en Cataluña tendrá un peso fundamental. "Ojalá en Junts también entiendan que lo mejor para Cataluña y para el resto de España sería la continuidad del actual Gobierno de progreso", aclara.

Y en cuanto al reciente relevo cerrado en la cúpula de IU con la llegada de Antonio Maíllo a la coordinación general, Rodríguez considera que la militancia de su partido en Cádiz está esperanzada con esta nueva etapa "porque Maíllo es una persona con mucho prestigio público", explica. Eso sí, entiende que el nuevo coordinador general "tiene el deber y la obligación de apostar en todo momento por la unión de esta izquierda transformadora y por que se visualice la estabilidad de los partidos aglutinados a la izquierda del PSOE".