La Eurocámara acusa a Marlaska de "ocultar pruebas" en la investigación por la muerte de dos guardias civiles en Barbate

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordenó que se "ocultaran pruebas" antes de la investigación que una misión de eurodiputados vino a hacer a la provincia de Cádiz sobre la muerte de dos guardias civiles en el puerto de Barbate, ocurrida en febrero de 2024.

En un informe aprobado por el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, y al que han tenido acceso algunos periódicos como El Mundo o El Confidencial, se afea por ejemplo al Ministerio del Interior que, días antes de esta visita, se trasladara de lugar la zodiac en la que navegaban los guardias civiles que fueron arrollados por narcotraficantes. "Fue una seria obstrucción a la transparencia y a la investigación de los hechos que eran el objetivo de la misión", destaca el documento. Este informe es la conclusión de una visita que los eurodiputados realizaron a finales del pasado mes de mayo a la provincia de Cádiz y ha salido adelante con el apoyo de las fuerzas de derecha y de extrema derecha de la Eurocámara y con la abstención de los socialdemócratas, liberales, verdes y otros grupos de izquierda.

Del mismo modo, en este informe se cuestiona la decisión del Ministerio que dirige Marlaska de aprobar hace pocos meses el asenso a varios de los responsables de la operación que derivó en los dos asesinatos ocurridos en el puerto de Barbate. Los eurodiputados afean que se decretara este premio en contra de "los deseos de los familiares" de los agentes que perdieron su vida y de otros que resultaron heridos.

La misión de estos eurodiputados no se limitaba en exclusiva a analizar lo sucedido en el puerto de Barbate sino que su radio de acción era mas amplio, porque tenía por objetivo estudiar las condiciones en las que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen que combatir el narcotráfico en el Campo de Gibraltar y en su área de influencia. En este punto, el informe incide en la necesidad de que se aumente "la financiación y el personal" para poder en una comarca concebida como "una zona fronteriza de alto riesgo".

En concreto, la Eurocámara respalda que el Campo de Gibraltar sea declarada como Zona Especial de Seguridad en el ámbito comunitario debido al "elevado peligro" que supone para los agentes tener que combatir la delincuencia organizada en general y el narcotráfico a gran escala en particular. Por eso hace hincapié en que haya "más financiación estructural" y también "un refuerzo de los recursos humanos".