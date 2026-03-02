El embajador de Irán asegura que atacarían las bases de Rota y Morón "si fuese necesario": "Sería una reacción, no una agresión"

Irán atacaría cualquier base estadounidense en Europa y concretamente en España "si fuera necesario", según afirmó este lunes el embajador iraní en España, Reza Zabib. El representante aclaró que "sería una reacción, no una agresión". durante una rueda de prensa ofrecida este lunes en Madrid, "aunque espero que no haya necesidad de hacerlo", añadió en referencia al posible ataque de las bases de Europa. "Somos un país capaz de reaccionar", sostuvo Zabib .

Preguntado por las bases estadounidenses en España de Rota y Morón, respondió: "la regla general para nosotros es 'responderemos a cualquier acción'", explicó tras el ataque sufrido por Chipre, donde un dron ha impactado en una base británica en el país. "Ante cualquier acción contra nosotros , no simplemente que estacionen allí unos barcos, reaccionaremos", dijo a preguntas de los periodistas.

El embajador iraní ha dado una rueda de prensa donde confirmó que acudirá a la reunión con el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, quien lo convocó este lunes para trasladarle el rechazo y la condena de España a las acciones "injustificadas" de Irán contra los países del Golfo y exigirle que cesen "inmediatamente".

El diplomático insistió varias veces en llamar a la paz, a respetar los derechos humanos y el derecho internacional, y reforzó la negativa a la negociación con Estados Unidos con un "categóricamente, no", pues para Irán, "no hay espacio para negociar con el agresor".

El diplomático también sostuvo que no tiene información "técnica" sobre los ataques iraníes a bases en Chipre, pero ve probable que hayan ocurrido y que, en ese caso, "estaría dentro de la regla general de Irán: reaccionar ante una agresión ilegal".

Reunión con Albares

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que el embajador de Irán en España, Reza Zabib, ha sido convocado al Ministerio para trasladarle la "condena" del Gobierno a los ataques "injustificados" que ha llevado a cabo el régimen iraní contra países de Oriente Próximo así como Chipre en respuesta a la operación lanzada por Estados Unidos e Israel.

Según ha explicado a la prensa en declaraciones antes de un acto en la sede de Exteriores, el embajador iraní ha sido convocado "para trasladarle nuestro rechazo y nuestra condena a esas acciones injustificadas de Irán hacia los países de Oriente Medio" así como contra Chipre.

Durante la convocatoria, se exigirá al embajador iraní "que cesen inmediatamente" y se le recordará que "también ponen en peligro a los ciudadanos españoles que se encuentran en la región en estos momentos", unos 30.000. El propio embajador ha confirmado en rueda de prensa en Madrid que ha recibido la convocatoria.

En una entrevista posterior en 'LaSexta', recogida por Europa Press, Albares ha dicho que por ahora no prevé convocar al nuevo embajador estadounidense, Benjamin León. "En estos momentos no nos lo planteamos", ha respondido.

No obstante, ha insistido en que el ataque contra Irán junto a Israel "es una acción unilateral fuera de cualquier acción colectiva que no tiene encaje en la Carta de las Naciones Unidas". Además, ha recalcado que "España no participa" y ha aclarado que no tenía información antes de que se produjera.

Niega el uso de la Base de Rota

El Gobierno español negó que vaya a autorizar a Estados Unidos a usar sus bases en España "para la guerra contra Irán", ya que "solo puede hacerse cuando se opera dentro de la legalidad internacional, no cuando un ejército actúa de manera unilateral", una posición que la embajada del país persa agradeció.

Por otro lado, Zabib aseguró que Irán "no tendría problemas" en asistir al Mundial 2026 en Estados Unidos, donde tiene tres partidos agendados. "Tendrían todo el derecho de ir", apuntó, a pesar de que ayer el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, reconociera que sería improbable para ellos acudir.