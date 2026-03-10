Las distinciones del Día de la provincia de Cádiz 2026: Sara Baras, hija predilecta, y medallas marcadas por Grazalema

La presidenta de la Diputación de Cádiz anuncia las medallas del Día de la provincia de 2026, con el cuadro que anuncia la cita.

La provincia de Cádiz tendrá una nueva hija predilecta y más de una decena de personas o entidades reconocidas con una medalla. La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha dado a conocer las disticiones de este próximo 19 de marzo, Día de la provincia, que vendrán marcadas esta vez por todo lo sucedido en Grazalema y las consecuencias del tren de borrascas en la Sierra gaditana.

Pero además este año será Sara Baras la nueva hija predilecta. "Reconocida por todo el mundo y una persona que ha llevado la cultura de Cádiz por todos lugares", apuntó Martínez, la artista recibirá así el agradecimiento de su tierra en el acto que se celebrará el mismo día de la efemérides en el Palacio provincial. Precisamente la bailaora acaba de ofrecer cuatro funciones de su espectáculo 'Vuela' en Nueva York.

Además, las medallas vendrán marcadas las consecuencas de las lluvia en la Sierra de Cádiz y el desalojo de Grazalema. Serán reconocidos los pueblos de Ronda y Zahara de la Sierra por acoger a los grazalemeños, la Agencia de Emergencias de Andalucía por coordinar todo el dispositivo y el intenso trabajo de las Brigadas de Carreteras dela instutción provincial.

La presidenta de la Diputación con la artista Marina Iglesias, autora del cuadro del Día de la provincia de Cádiz. / Julio González

La celebración viene con la obra de Marina Iglesias, pintora de Puerto Real, que ha sido la encargada de anunciar el 19 de marzo con su pintura. Inspirada en la mitología griega, con 'El jardín de las Hespérides ', que sitúan en la provincia, el cuadro pone en valor el legado y la mezcla cultural de Cádiz.

Medallas de la provincia 2026