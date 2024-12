La dirección del PSOE de Cádiz empieza la guerra contra Juan Espadas

La dirección del PSOE de Cádiz no ha esperado ni un minuto para iniciar su cruzada contra el secretario general del partido en Andalucía, Juan Espadas. Tanto es así que la tarde de este lunes, sólo un día después de que concluyera el congreso federal del partido en Sevilla, la ejecutiva provincial socialista ha aprobado una resolución en la que afea la decisión de Espadas de vetar a Ruiz Boix en un almuerzo de trabajo celebrado el pasado viernes en la capital hispalense.

En ese almuerzo, que tuvo lugar el primer día del congreso federal, Espadas invitó a siete de los ocho secretarios provinciales del partido en Andalucía, dejando fuera solamente al de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix. Curiosamente sí estuvieron presentes en esa comida dos dirigentes del PSOE gaditano que son de la más absoluta confianza de Espadas, como son la sanluqueña Irene García, ex secretaria provincial del partido en Cádiz, y el roteño Rafael Márquez, ambos parlamentarios andaluces.

La resolución aprobada en Cádiz fue propuesta por la algecireña Rocío Arrabal, actual parlamentaria andaluza. En la misma se precisa que no es lógico que en el partido haya vetos y que en este caso no se excluye a la persona de Ruiz Boix sino al secretario general del partido en Cádiz elegido democráticamente por los militantes.

Esta resolución, que será trasladada ahora a la dirección regional del partido, salió adelante por una amplia mayoría, ya que, aunque no se votó, sólo contó con dos interveciones en contra en una reunión a la que asistió una treintena de miembros de la ejecutiva provincial. Esa dos opiniones en contra fueron las de la concejala de Arcos María José González Peña y la del alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana. Este último, uno de los vicesecretarios provinciales del partido y también persona de confianza de Espadas, intentó hasta última que esta resolución se quedara sobre la mesa y no fuera votada, aunque su planteamiento no fue tenido en cuenta.

Esta reunión de la ejecutiva provincial del PSOE no era de carácter extraordinario sino que era la habitual de todos los primeros lunes de cada mes.

Esta dura resolución contra Espadas se producía apenas unas horas después de que la nueva ejecutiva federal del partido aprobara en su reunión de por la mañana la inclusión del propio Ruiz Boix en el nuevo comité federal del partido. El congreso federal concluyó el domingo en Sevilla con la sorpresa de que el secretario general del partido en Cádiz se quedaba fuera del comité. El también alcalde de San Roque ingresó en este comité tras el congreso provincial del PSOE de Cádiz de finales de 2021, habida cuenta de que tantos los cónclaves provinciales del partido como los regionales también son una puerta para que otros dirigentes ingresen en este comité federal. El domingo se daba por hecho que sus discrepancias con Juan Espadas habían sido el motivo de que Ruiz Boix se quedara fuera de este órgano. Sin embargo, y de manera muy sorpresiva, la ejecutiva federal aprobaba en su reunión en Ferraz la inclusión del secretario provincial del PSOE de Cádiz en este órgano. Y lo hacía argumentando que su ausencia de había debido "por un error de imprenta". En cualquier caso, la reincorporación de Ruiz Boix puede entenderse como otro revés para Juan Espadas.

Tras el congreso federal de septiembre de 2021 ingresaban en el comité federal del partido cinco dirigentes gaditanos que eran Irene García, José María Román, Fran González, María Jesús Castro y Carmen Castiñeira, a quienes había que sumar Rafael Román como miembro nato al ser el presidente de la Comisión de Éticas y Garantías. Posteriormente, y tras el congreso regional de noviembre de 2021 en Torremolinos, se incorporó la jerezana Mamen Sánchez, mientras que un mes después, una vez celebrado el congreso provincial de Cádiz, accedió a este comité federal Juan Carlos Ruiz Boix. Para esta nueva etapa que se abre ahora en el PSOE sólo continíuan en este órgano de dirección José María Román, Irene García y Fran González, además de los casos ya reseñados de Juan Carlos Ruiz Boix y de Rafael Román. Es decir, que la presencia gaditana en este comité federal se ha visto reducida.