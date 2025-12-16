La Diputación de Cádiz aumentará un 30% la inversión en carreteras en el presupuesto de 2026

La Diputación de Cádiz tiene previsto aprobar en enero el presupuestos de 2026, que contará con un 30% más de inversión en las carreteras de la red provincial, "donde han triplicado lo que se hacía en el mandato anterior". Así lo ha anunciado la presidenta Almudena Martínez en el balance que ha realizado durante el desayuno navideño con los medios, donde ha destacado que este 2025 se han "desbloqueado proyectos históricos" con el desarrollo de unas cuentas inversoras y sociales donde "cada municipio cuenta".

En un repaso a los planes para municipios, señaló la inversión de más de 80 millones de euros con iniciativas propias "con respaldo económico a los ayuntamientos y municipios, sobre todo a los de menos de 20.000 habitantes", y asegurando que no hay razones para calificar al gobierno provicial de "sectarios", como lleva denunciando el PSOE en la oposición. "Yo entiendo que la oposición tiene que la labor de fiscalizar pero no se puede hacer con descalificaciones y buscando siempre la gresca, es una de las razones por la que los ciLa Diputación de Cádiz tiene previsto aprobar en enero el presupuestos de 2026, que contará con un 30% más de inversión en las carreteras de la red provincial, "donde han triplicado lo que se hacía en el mandato anterior". Así lo ha anunciado la presidenta Almudena Martínez en el balance que ha realizado durante el desayuno navideño con los medios, donde ha destacado que este 2025 se han "desbloqueado proyectos históricos" con el desarrollo de unas cuentas inversoras y sociales donde "cada municipio cuenta".

Esa afirmación es la que ha hecho lema la institución en un vídeo promocional que ha estrenado, "satisfechos del trabajo que venimos realizando", con "una buena gestión de los fondos públicos", "más de 80 millones de euros en planes propios", e "inversiones que han llegado a los pueblos con planes novedosos".

Tras el desencuentro con sus socios de La Línea 100x100 por el futuro uso del Madrugador, en El Puerto, el pasado verano; Martínez ha resaltado este martes que hay entre ellos una "buena relación" con un "gobierno firme y estable", que da "estabilidad y seguridad", y que ejemplo de ello es que ya hayan cerrado el presupuesto del próximo año. Sobre las instalaciones de El Puerto, "no nos hemos olvidado" y, aunque sin plazo, "se seguirá realizando la mejora que necesita y la concesión se hará como dijimos con luz y taquígrafos".

“Vamos a seguir construyendo una provincia más unida, con más oportunidades, más cohesionada y más amable para sus habitantes”, ha incidido la presidenta, adelantando algunas claves para 2026, con la apuesta por la mejora de las infraestruturas y conexiones estará muy presentes. Este año 2025 ha sido, a juicio de la presidenta, “el año de debatir, exigir y trabajar por la mejora de las comunicaciones de la provincia” y ha mostrado su preocupación por “la cantidad de inversiones y oportunidades que pierden Cádiz y los gaditanos por unas infraestructuras deficitarias históricamente”. El Colegio de Economistas realizará además un estudio, cuya dotación estará incluida, sobre el estado de estas infraestructursa, una apuesta para la que espera "un consenso social e institucional". La presidenta ha aprovechado para pedir al gobierno central "que se una" a la cooperación "a tres bandas" entre Junta y ayuntamientos.

Así, y siguiendo este hilo, las inversiones en las carreteras provinciales subirán un 30% el año que viene. "Aportando datos en el mandato anterior se ejecutaron 2 millones de euros y en los dos últimos años han sido ses de media anual, con lo que hemos triplicado el esfuerzo". "Nos encontramos sin ejecutar el plan de carreteras del anterior mandato y ya se ha comenzado a desarrollar el Plan de Inversiones en la Red Provincial 2025-2027".

Almudena Martínez en el balance "positivo" del año ha resaltado los "proyectos históricos que han sido desbloqueados". Así, ha hablado del edificio Valcárcel en Cádiz, con las obras correspondientes a la institución ya en marcha y con una partida de casi 4,2 millones de euros en 2026 para continuar trabajando en el histórico inmueble. En Cádiz también ha hablado de la recuperación instituto Rosario y del pabellón Portillo, al que destinarán otros cinco millones.

Otro gran proyecto es la reapertura del Complejo Turístico Tajo del Águila en la localidad de Algar. Será el próximo verano cuando esté terminada la obra de reforma y acondicionamiento del complejo para su posterior explotación turística, con la inversión de 2,3 millones de euros por parte de la Diputación.

Martínez ha hecho también referencia a otros proyectos, “menos cuantiosos en lo económico pero muy valiosos en lo social”. Así, ha hablado de las obras de estabilización del suelo en la barriada de la Verbena, en Arcos de la Frontera; y de la calle Barrero, en Zahara de la Sierra, para dar solución a la problemática de cientos de familias en ambas localidades que temen por la seguridad de sus viviendas.

En un repaso a los planes para municipios, señaló la inversión de más de 80 millones de euros con iniciativas propias "con respaldo económico a los ayuntamientos y municipios, sobre todo a los de menos de 20.000 habitantes", y asegurando que no hay razones para calificar al gobierno provicial de "sectarios", como lleva denunciando el PSOE en la oposición. "Yo entiendo que la oposición tiene que la labor de fiscalizar pero no se puede hacer con descalificaciones y buscando siempre la gresca, es una de las razones por la que los ciudades están cada vez más despegados de la clase política", afirmó al ser preguntada por las críticas socialistas a la desantención de ayuntamientos gobernados por su partido.

La lider popular ha enumerado que el Plan de Asistencia a Municipios, con 3 millones de euros para los municipios con menor población y las ELA, ha permitido redactar sus PGOU, contratar personal técnico y hacer pequeñas obras. Y otros 4,3 millones han recibido varios pequeños ayuntamientos en situación de riesgo financiero para que prestaran servicios básicos con garantías y calidad, a través del Plan Airer.

Empleo, turismo y vivienda

Una mención especial ha hecho la presidenta en el apartado de la creación de empleo, “una prioridad para nuestra acción de gobierno”. La puesta en marcha de distintos planes por parte de la Diputación ha contribuido a la bajada de las cifras de desempleo, “que siguen siendo altas”, pero demuestran una tendencia que “nos hace pensar que nuestras políticas socioeconómicas son útiles”. Así, ha dado datos relevantes como las miles de contrataciones que se han producido en toda la provincia gracias a programas como el Plan de Cooperación Local (PCL), el Plan de Inversiones Cádiz Marcha 2025, el Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) o los programas de formación y empleo gestionados desde el IEDT.

Además, ha destacado como “muy importante para la creación de empleo” el respaldo económico “sin precedentes” que se ha prestado desde la Diputación al tejido productivo de la provincia, tanto a autónomos, como a pymes y a las grandes organizaciones económicas de la provincia, como son las tres Cámaras de Comercio y la Confederación de Empresas de Cádiz (CEC). La presidenta ha subrayado en este sentido el impacto “en la creación de empleo, en el desarrollo de proyectos, en la retención de talento y en la salud de las empresas gaditanas”.

Otro de los grandes ejes de desarrollo de la provincia, como es el turismo, ha crecido en 2025 gracias a las gestiones del Patronato Provincial, que ha logrado incrementar la conectividad en los vuelos con Alemania y con destinos nacionales, además de abrir conexiones directas con varios aeropuertos del Reino Unido, a los que se sumará Londres en 2026, y con destinos en Polonia y Suiza. No obstante, ha remarcado que “todo este esfuerzo se ve minimizado si el Ministerio de Transportes deja al Aeropuerto de Jerez fuera de su Plan de Inversiones en Aeropuertos para 2026, como tiene previsto”. Por eso, ha manifestado, “decimos no al maltrato institucional y económico a la provincia y esperamos que –como pedimos en el Pleno hace muy poco- rectifiquen una decisión que haría mucho daño”.

Para cerrar el balance, Almudena Martínez ha querido hacer referencia a un asunto “en el que casi no tenemos competencias pero ante el que somos sensibles”, como es la vivienda. Ha destacado el trabajo que se está realizando desde la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo con los ayuntamientos, destacando que “a día de hoy estamos financiando la construcción de vivienda pública en Trebujena, San Roque, Algodonales y Paterna”, y se trabajará en otros municipios.