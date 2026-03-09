La Diputación de Cádiz costeará las 15 nuevas plazas del Consorcio de Bomberos en 2027

La Diputación de Cádiz costeará en 2027 la creación de 15 nuevas plazas para el Consorcio Provincial de Bomberos de la provincia de Cádiz, según ha anunciado la presidenta de la Institución Provincial, Almudena Martínez.

"Tenemos que cuidar a los que nos cuidan", ha dicho la presidenta de la Diputación, que también ha asegurado que no se trata de un hecho puntual sino de una estrategia a corto y medio plazo. Un plan de contrataciones para las próximas ofertas de empleo público del Consorcio, que prevé la creación de más plazas de bomberos para los años 2027, 2028, 2029 y 2030.

Esto significa, según ha señalado la Diputación en una nota, que el Cuerpo de Bomberos aumentará el número de efectivos de manera estructural, según han acordado la presidenta de Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, y el gerente del Consorcio, José Ortiz.

La política de financiar estas nuevas contrataciones persigue, según la presidenta, "mejorar las condiciones de trabajo, la seguridad ciudadana y los estándares de calidad" de un servicio público "esencial" para toda la provincia.

Una realidad que ha quedado "especialmente demostrada" durante el tren de borrascas que ha marcado el inicio del año en la provincia. "Os estaremos eternamente agradecidos", ha manifestado Martínez del Junco a los bomberos.