La digitalización, una cuestión de supervivencia para las empresas

Cádiz/¿Dispones en tu organización de medidas de seguridad para las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación)? ¿Utilizas en tu empresa algún software de planificación de recursos empresariales para gestionar algunos de tus procesos de negocio? ¿Dispone tu organización de un perfil en alguna red social? ¿Cuál es el volumen de negocio de tu comercio electrónico? Son algunas de las preguntas del test de autodiagnóstico que empresas y autónomos deben cumplimentar para estimar su grado de digitalización, el paso previo para acceder a las ayudas de Kit Digital, un programa del Gobierno central, gestionado por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización en Inteligencia Artificial, para este avance tecnológico. En la provincia se contabilizan casi 8.000 beneficiarios desde hace más de dos años.

"La digitalización es una necesidad, no una opción", deja claro Ángel Juan Pascual, presidente de la Cámara de Comercio de Cádiz, una de las corporaciones que cuenta con Oficina Acelera Pyme para fomentar y apoyar en autónomos, empresas y emprendedores el uso de nuevas tecnologías como elementos fundamentales en la creación y el crecimiento de una empresa, un camino iniciado hace muchos años que no tiene retorno y está en constante desarrollo. "La digitalización abre nuevas oportunidades de negocio, mejora la eficiencia y aumenta la competitividad. Además, facilita la adaptación a un mercado en constante cambio y mejora la relación con los clientes a través de los canales de comunicación", defiende Juan Pascual ante quienes todavía se resisten a su actualización digital. "En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, quedarse atrás puede significar perder oportunidades valiosas y, en última instancia, la viabilidad del negocio. La digitalización no solo es una herramienta para el presente, sino una inversión en el futuro", insiste. Es una cuestión de "supervivencia".

El programa Kit Digital de Red.es intenta acelerar esa transformación digital y cuenta para ello con un presupuesto de 3.067 millones de euros de los fondos de Unión Europea Next Generation. Actualmente, tiene abiertas cuatro convocatorias: para empresas de 0 a menos de 3 empleados que reciben una ayuda máxima de 3.000 euros (en vigor hasta el 31 de diciembre de 2024); para aquellas que tienen entre 3 y menos de 10 empleados a las que se conceden bonos de 6.000 euros (disponible hasta el 31 de diciembre); para empresas de 10 a menos de 50 trabajadores que optan a una cuantía de 12.000 euros (que se cierra a finales de este año); y la cuarta para comunidades de bienes, sociedades civiles con actividad profesional, sociedades civiles con actividad mercantil y explotaciones agrarias de titularidad compartida (que estará en vigor hasta el 31 de diciembre). A ellas está previsto que se sume en el último trimestre de este año otra convocatoria para medianas empresas (aquellas que tienen de 50 a menos de 250 empleados).

Para acceder a estas ayudas el autónomo o empresario debe cumplimentar el test de autodiagnóstico en la web Acelera Pyme y, una vez realizado, rellenar la solicitud de la ayuda. Desde Red.es explican que cuenta con un sistema de tramitación que usa herramientas de robotización e inteligencia artificial que reduce la carga burocrática. Si el solicitante cumple los requisitos, permite conceder el bono en 15 días. Después tiene 6 meses para consumir la cuantía en las soluciones del catálogo existente. Para ello debe elegir un agente digitalizador que se encargará de implantarlas y de justificarlas para recibir el pago.

Hay hasta 13 soluciones de digitalización: sitio web y presencia básica en internet, comercio electrónico, gestión de redes sociales, gestión de clientes, BI (inteligencia de negocio) y analítica, servicios y herramientas de oficina virtual, gestión de procesos, gestión de facturación y factura electrónica, comunicaciones seguras, ciberseguridad, BI y analítica e IA (inteligencia artificial) asociada, gestión de proceso con IA asociada y puesto de trabajo seguro. Se trata del manejo en la empresa de programas, herramientas o canales de comunicación para mejorar la organización, la gestión o la relación con los clientes. "La digitalización no solo mejora los aspectos visibles de cara a los clientes, socios, proveedores y el público en general. Permite una gestión más eficiente de los procesos propios del día a día. Pongamos como ejemplo las herramientas digitales avanzadas que facilitan tareas como la facturación, la gestión de inventarios y la atención al cliente, optimizando el flujo de trabajo y reduciendo errores. Además, la automatización de tareas repetitivas libera tiempo para que los empleados se enfoquen en actividades de mayor valor añadido, lo que se traduce en un aumento de la productividad. Además, mejora la comunicación interna y la colaboración entre equipos", expone el presidente de la Cámara de Comercio de Cádiz.

Según la información de Red.es, los beneficiarios de estos fondos europeos (cerca de 8.000) en la provincia se han repartido más de 33 millones de euros. Estos datos suponen en torno al 10% del total de bonos entregados en Andalucía (75.000), y casi un 11% de la cuantía andaluza –301 millones, de los más de 1.830 millones ya usados en España–. Las soluciones más demandadas entre los autónomos y empresas gaditanas se centran en sitio web, gestión de redes sociales, gestión de procesos y presencia avanzada en internet. Hay un patrón, reconoce la Oficina Acelera Pyme de la Cámara de Comercio de Cádiz, con una demanda que se centra en soluciones de sitios web y presencia básica en internet, comercio electrónico y gestión de redes sociales entre microempresas, pymes y autónomos. Las empresas más grandes quieren mejorar su gestión de procesos, la gestión de clientes, BI y ciberseguridad.

"Estas iniciativas son cruciales para impulsar la transformación digital. Permiten acceder a tecnologías básicas o avanzadas, porque eliminan la barrera que este coste conllevaría para las empresas", destaca Ángel Juan Pascual. La oficina de la Cámara recibe consultas sobre cómo funciona el programa, las ventajas que ofrece y otros detalles. Si ya los conocen, comunican su elección de solución digital. Bajo su experiencia, apuntan que entre las atendidas hay un clara predominancia de microempresas y autónomos. En concreto, 291 tenían menos de 10 empleados, mientras que 249 eran autónomos sin trabajadores a su cargo. Son datos que reflejan, indica la entidad, el peso de las pequeñas unidades económicas en el tejido empresarial de su demarcación territorial (que no incluye Jerez y buena parte del Campo de Gibraltar). Hay una significativa presencia del sector comercio entre los atendidos, seguido de la hostelería, las actividades profesionales y las actividades sanitarias. "La Cámara de Comercio de Cádiz está aquí para apoyarlos en su transición digital", anima su máximo dirigente.